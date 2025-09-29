Los Jerónimos, en Murcia, revela el esplendor de su claustro mientras ya recupera el de sus fachadas

Aunque dijo Flaubert que Dios está en los detalles, prefirió el arquitecto Mies van der Rohe ver al diablo escondido entre ellos. Lo cierto es ... que han sido precisamente los pequeños remates finales -junto al calendario docente- los que han demorado la inauguración oficial de la restauración del claustro del piadoso monasterio de los Jerónimos, sede de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Todo hacía pensar que la obra podría estar lista a comienzos del curso pasado, pero finalmente fue este lunes cuando este espacio fundamental del barroco murciano tuvo su puesta de largo.

«Además de todo el papeleo, en este último año hemos ultimado cuestiones adicionales como el nuevo sistema de megafonía y otras ornamentales como la restauración de las carpinterías o la recuperación del pozo, que ahora cuenta con un circuito que permite que el agua circule y, por tanto, suene», señala el arquitecto responsable del proyecto, Juan de Dios de la Hoz. Remarca este que también se han finalizado otros elementos decorativos como los nuevos bancos, que muestran frases talladas de pensadores y teólogos.

«Basta venir por las mañanas para ver cómo los alumnos casi se pelean por encontrar un hueco para estudiar, descansar o charlar un rato en un entorno como este», añade el arquitecto, recordando que la intervención buscaba, por un lado, devolver a este claustro el aspecto con el que lo concibieron en el siglo XVIII los monjes jerónimos, ya que ellos veían en él un espacio diáfano para la oración, por lo que se ha procedido a la reapertura de sus galerías.

Por otra parte, se han restaurado elementos ornamentales, se han minimizado las humedades y se han habilitado servicios modernos dentro de un edificio histórico. El Consistorio adelantaba ayer su intención de incluir el edificio en las rutas de Murcia Barroca. Este lucirá aún más esplendoroso cuando finalicen -en año y medio- las obras que arrancaron hace unos días y que buscan restaurar las fachadas sureste y noreste. Detalle a detalle, el todo recupera su esplendor.