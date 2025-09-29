La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Renovado aspecto del claustro del monasterio de los Jerónimos. Vicente Vicéns / AGM

Los Jerónimos, en Murcia, revela el esplendor de su claustro mientras ya recupera el de sus fachadas

El monasterio, sede de la UCAM, inaugura oficialmente un rehabilitado espacio que ha recobrado el aspecto con el que lo concibieron los monjes en el siglo XVIII, al tiempo que encara la restauración de su imagen exterior

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:58

Aunque dijo Flaubert que Dios está en los detalles, prefirió el arquitecto Mies van der Rohe ver al diablo escondido entre ellos. Lo cierto es ... que han sido precisamente los pequeños remates finales -junto al calendario docente- los que han demorado la inauguración oficial de la restauración del claustro del piadoso monasterio de los Jerónimos, sede de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Todo hacía pensar que la obra podría estar lista a comienzos del curso pasado, pero finalmente fue este lunes cuando este espacio fundamental del barroco murciano tuvo su puesta de largo.

