La fachada, este martes, del Arco de San Juan. Vicente Vicéns / AGM

El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad

El establecimiento no solo se dirigirá al turismo de lujo, sino que busca abrirse al murciano con su oferta gastronómica y de 'tardeo'

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:50

Primavera del próximo año. Ese es el momento temporal fijado para la reapertura del hotel Arco de San Juan, según confirmó este martes Gaspar ... Sáez Herrero, director general para el sur de la Península Ibérica de Barceló. Será así, como ya se anunció, el gigante hotelero balear el que gestione este establecimiento, adquirido por la familia Fuertes en 2022. La intención es que este pueda estar en servicio -aunque sea en pruebas y con clientela seleccionada- durante la próxima Semana Santa. Sin embargo, los plazos para una obra de esta envergadura son muy ajustados, por lo Sáez prefirió abrir el plazo de apertura a la primavera en su conjunto.

