Fomento sancionará a la empresa del campo de fútbol de Cobatillas Mario Gómez. / GUILLERMO CARRIÓN La Concejalía sostiene que la firma adjudicataria incumplió la ley al subcontratar el 100% de las obras ALBERTO GÓMEZ Sábado, 20 julio 2019, 01:33

La Concejalía de Fomento, que dirige Mario Gómez, emprenderá cuantas acciones estén a su alcance para imponer sanciones a la empresa que resultó adjudicataria para la realización de los trabajos de construcción del campo de fútbol de la pedanía de Cobatillas, así como de la zona de vestuarios. Las instalaciones fueron inauguradas en enero pasado por el alcalde, José Ballesta, pero los técnicos de Fomento han detectado ahora que la firma que se quedó con el contrato incumplió tanto el pliego de condiciones de la actuación como el articulado que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, al subcontratar a otra empresa el cien por cien de las obras a realizar y no comunicar dicha decisión.

Este fue uno de los asuntos que se puso encima de la mesa en la reunión que mantuvo ayer la Junta de Gobierno Local. El edil Mario Gómez trasladó la información que tiene sobre el asunto el Servicio de Contratación de Fomento y se acordó iniciar las actuaciones para sancionar a la empresa que, además, incumplió con su obligación de pago. El Ayuntamiento no facilitó el nombre de la empresa.

El contrato de adjudicación del proyecto tuvo lugar en el mes de septiembre de 2016, después de que en abril de ese mismo año se encargara la redacción del mismo. La inversión comprometida fue de 551.783 euros y se contempló un plazo de ejecución de nueve meses. En el contrato, la empresa adjudicataria no reflejó en ningún apartado de su oferta que procedería a la subcontratación de ningún porcentaje de los trabajos. Por lo tanto, al subcontratar el 100% de las obras, la mercantil no solo excedió el límite permitido, sino que ocultó que iba a seguir este proceder, con lo que incurrió también en un incumplimiento de lo que recoge la ley de Contratos del Sector Público. A su vez, la empresa que fue subcontratada reclamó en junio pasado al Ayuntamiento el cobro de las cantidades que se encontraban pendientes de pago y que la firma adjudicataria no abonó. Desde Fomento recuerdan que la Administración local no fue en ningún momento la responsable de la subcontrata que se formalizó, por lo que no tiene obligación de hacer frente al pago del monto solicitado.

Alegaciones

Cuando arranquen las actuaciones para sancionar a la empresa, esta dispondrá de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que considere oportunas. El edil Gómez manifestó que «el Ayuntamiento debe empezar a trabajar con más rigor fiscalizando la ejecución de las obras que adjudica».