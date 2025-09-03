Embargosalobestia comienza el curso con los 'Oulet Days'

LA VERDAD Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:20 Comenta Compartir

Del 2 al 21 de septiembre, Embargosalobestia lanza los 'Outlet Days', una campaña que llega para despedir el verano y dar la bienvenida al nuevo curso con los numerosos descuentos. Una oportunidad pensada para que las familias puedan equiparse para la vuelta a la rutina. Durante estas semanas, tanto en las tiendas físicas como en la web, los clientes encontrarán precios reducidos en todas las categorías: mobiliario, descanso, electrodomésticos, electrónica y mucho más.

Los 'Outlet Days' incluyen una amplia selección de productos con descuentos especiales en las categorías más demandadas. Opciones pensadas tanto para quienes quieren renovar su salón como para los que buscan empezar el curso con un dormitorio nuevo. Además, destacan las diferentes opciones en escritorios y sillas de oficina. La sección de electrónica también cobra especial protagonismo en esta campaña. Los clientes podrán encontrar desde televisores hasta equipos de sonido, para disfrutar del entretenimiento en casa. «Con esta campaña queremos cubrir todas las necesidades del hogar en un momento clave como es el inicio del curso. Sabemos que septiembre es un mes de cambios que suponen un gran gasto para las familias», destacaron desde la empresa.

Otra de las novedades de la temporada es la nueva edición de sus Pujas Alobestia, un formato característico de la marca. Se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre a las 20.00h de forma simultánea en todos los establecimientos físicos y no requiere de inscripción previa. Aunque desde la empresa recomiendan llegar con tiempo para asegurarse un sitio. La mecánica es la siguiente: los productos parten desde 1 euro y los asistentes pueden pujar libremente hasta hacerse con ellos. En esta edición destacan electrodomésticos como lavadoras y televisores, artículos que siempre generan expectación y un ambiente dinámico.

Los Outlet Days estarán activos hasta el 21 de septiembre y podrán disfrutarse tanto en los puntos de venta físicos, que Embargosalobestia tiene repartidos por toda España, como en su tienda online oficial. De esta manera, los clientes pueden elegir el canal que mejor se adapta a sus necesidades, con acceso a las mismas ofertas y condiciones especiales.

