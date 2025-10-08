El concurso gastronómico Sabe a Murcia añade valor solidario a beneficio de Assido El arroz y habichuelas protagoniza la quinta edición del certamen, que destinará parte de su recaudación a usuarios con síndrome de Down

Paloma Ochoa y Alejandro Soriano, usuarios de la asociación para personas con síndrome de Down Assido, protagonizaron ayer la presentación de la quinta edición del concurso gastronómico Sabe a Murcia, creado por José Enrique Gutiérrez y que este año, por primera vez, cobrará una dimensión solidaria al destinar parte de la recaudación prevista a proyectos de promoción de la autonomía personal impulsados por Assido, tal como destacó el presidente de la entidad sin ánimo de lucro, Víctor Martínez.

Si en ediciones anteriores se retó a la población a destacarse en el arte de preparar platos tan tradicionales como el zarangollo, la olla gitana o el arroz con verduras, este año será el turno del arroz y habichuelas. La cita gastronómica, organizada por el Ayuntamiento, Patri Joyeros y Dale Voz, tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en la plaza de la Paja, y el plazo de inscripción sigue abierto (sabeamurcia.com). Todas las degustaciones de comida y bebida que se pondrán a disposición del público serán gratuitas, como en años anteriores, pero para poder acceder a ellas será necesario comprar una pulsera solidaria (5 euros), válida para ambos días.

Junto a Víctor Martínez, Alejandro Soriano y Paloma Ochoa, que también formará parte del jurado de la edición, estuvieron en la terraza de los Molinos del Río, entre otros asistentes, los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y de Talento Joven y Espacios Públicos, el presidente de la Junta de Distrito del barrio del Carmen, la edil socialista Regina Sarría y algunos de los chefs que decidirán cuál es el mejor arroz y habichuelas de Murcia.

