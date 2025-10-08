La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usuarios y directivos de Assido junto a miembros del jurado y autoridades locales, ayer en los Molinos del Río. Nacho García

El concurso gastronómico Sabe a Murcia añade valor solidario a beneficio de Assido

El arroz y habichuelas protagoniza la quinta edición del certamen, que destinará parte de su recaudación a usuarios con síndrome de Down

Gema Escobar

Gema Escobar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Paloma Ochoa y Alejandro Soriano, usuarios de la asociación para personas con síndrome de Down Assido, protagonizaron ayer la presentación de la quinta edición del concurso gastronómico Sabe a Murcia, creado por José Enrique Gutiérrez y que este año, por primera vez, cobrará una dimensión solidaria al destinar parte de la recaudación prevista a proyectos de promoción de la autonomía personal impulsados por Assido, tal como destacó el presidente de la entidad sin ánimo de lucro, Víctor Martínez.

Si en ediciones anteriores se retó a la población a destacarse en el arte de preparar platos tan tradicionales como el zarangollo, la olla gitana o el arroz con verduras, este año será el turno del arroz y habichuelas. La cita gastronómica, organizada por el Ayuntamiento, Patri Joyeros y Dale Voz, tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en la plaza de la Paja, y el plazo de inscripción sigue abierto (sabeamurcia.com). Todas las degustaciones de comida y bebida que se pondrán a disposición del público serán gratuitas, como en años anteriores, pero para poder acceder a ellas será necesario comprar una pulsera solidaria (5 euros), válida para ambos días.

Junto a Víctor Martínez, Alejandro Soriano y Paloma Ochoa, que también formará parte del jurado de la edición, estuvieron en la terraza de los Molinos del Río, entre otros asistentes, los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y de Talento Joven y Espacios Públicos, el presidente de la Junta de Distrito del barrio del Carmen, la edil socialista Regina Sarría y algunos de los chefs que decidirán cuál es el mejor arroz y habichuelas de Murcia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  3. 3 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  7. 7 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  8. 8

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10

    La inseguridad lleva a vecinos de la calle Tirso de Molina de Cartagena a vallar una plaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El concurso gastronómico Sabe a Murcia añade valor solidario a beneficio de Assido

El concurso gastronómico Sabe a Murcia añade valor solidario a beneficio de Assido