La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del casino de Torreagüera. H. P.

El casino de Torreagüera entra en la lista roja del patrimonio

En Murcia son ya 21 los edificios que se incluyen en este listado

M. García

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:24

La asociación Hispania Nostra ha incluido el casino de Torreagüera en su lista roja del patrimonio por el estado de ruina que presenta. Este listado incluye los edificios y elementos que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, con el objetivo de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración.

Este edificio, que está catalogado por su relevancia cultural, tiene dos plantas y posee elementos de decoración de estilo art decó. Se terminó a finales de 1955 como sede del círculo agrícola de la pedanía murciana, y pasó a ser sede social y cultural del pueblo hasta los años 90, hasta que pasó a ser de propiedad pública en 2009.

La asociación recalca que su estado es «muy malo» y consideran que «de no ejecutarse pronto un proyecto de rehabilitación corre grave peligro de desaparición», al tiempo que denuncian que el agua se filtra por la cubierta causando graves daños por humedades a mármoles y baldosas hidráulicas.

Además, indican que el Ayuntamiento de Murcia se encuentra a la espera de la resolución del procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural para acometer la redacción del correspondiente proyecto de rehabilitación y su ejecución de conformidad con la misma.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  2. 2 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  3. 3 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  7. 7 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  9. 9

    China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas
  10. 10

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El casino de Torreagüera entra en la lista roja del patrimonio

El casino de Torreagüera entra en la lista roja del patrimonio