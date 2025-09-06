El casino de Torreagüera entra en la lista roja del patrimonio En Murcia son ya 21 los edificios que se incluyen en este listado

La asociación Hispania Nostra ha incluido el casino de Torreagüera en su lista roja del patrimonio por el estado de ruina que presenta. Este listado incluye los edificios y elementos que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, con el objetivo de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración.

Este edificio, que está catalogado por su relevancia cultural, tiene dos plantas y posee elementos de decoración de estilo art decó. Se terminó a finales de 1955 como sede del círculo agrícola de la pedanía murciana, y pasó a ser sede social y cultural del pueblo hasta los años 90, hasta que pasó a ser de propiedad pública en 2009.

La asociación recalca que su estado es «muy malo» y consideran que «de no ejecutarse pronto un proyecto de rehabilitación corre grave peligro de desaparición», al tiempo que denuncian que el agua se filtra por la cubierta causando graves daños por humedades a mármoles y baldosas hidráulicas.

Además, indican que el Ayuntamiento de Murcia se encuentra a la espera de la resolución del procedimiento de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural para acometer la redacción del correspondiente proyecto de rehabilitación y su ejecución de conformidad con la misma.

