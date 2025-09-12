La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ayuntamiento de Murcia. Nacho García

El Ayuntamiento de Murcia reduce ocho días el plazo de pago a proveedores en un año

Con 47,17 jornadas de promedio, es la tercera gran ciudad de España con la demora más alta, por detrás de La Coruña y Palma, según Hacienda

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:53

El Ayuntamiento de Murcia se sitúa entre los consistorios de las principales ciudades de España que acumulan un plazo medio de pago a proveedores más ... elevado, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda hasta el mes de junio. Es el tercero con un promedio más elevado, con 47,17 días, solo superados por La Coruña, con 52,67, y Palma, con 50,87. En todo caso, supone un leve descenso respecto al mes de mayo y es más acusado en términos interanuales respecto a 2024.

