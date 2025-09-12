El Ayuntamiento de Murcia reduce ocho días el plazo de pago a proveedores en un año

El Ayuntamiento de Murcia se sitúa entre los consistorios de las principales ciudades de España que acumulan un plazo medio de pago a proveedores más ... elevado, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda hasta el mes de junio. Es el tercero con un promedio más elevado, con 47,17 días, solo superados por La Coruña, con 52,67, y Palma, con 50,87. En todo caso, supone un leve descenso respecto al mes de mayo y es más acusado en términos interanuales respecto a 2024.

En cuanto a las diferencias interanuales, uno de los principales indicadores a los que señala el Ministerio para realizar la comparativa, se paga a los proveedores ocho días antes, ya que en junio del año pasado el retraso llegaba a 55,23 días. Más atrás en la comparativa temporal, en junio de 2023, este promedio se quedaba en 31,69 días.

La cantidad adeudada a sus proveedores llega a 10,3 millones de euros. La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 28,55 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 82,34 días. El importe de los pagos realizados alcanza los 19,5 millones.

EN DATOS 10,3 millones es la cantidad pendiente de pago del Ayuntamiento de Murcia en junio

27,66 es el retraso medio del global de las administraciones locales con sus proveedores

48,08 es la demora más alta alcanzada en 2025, en mayo, frente a los 13,06 de marzo

30 días es el plazo establecido por la Ley de Morosidad para el pago de los consistorios

La evolución de estos periodos, según los propios datos que publica mensualmente el Ministerio de Hacienda, ha cambiado a lo largo del primer semestre de este año. Así, enero arrancó con una demora de 41,91 días y bajó a lo largo de febrero y marzo a 39,20 y 13,06 días respectivamente para volver a incrementarse hasta abril, mes en el que fueron 32,16 días. En mayo se alcanzó el pico de lo que va de 2025, con 48,08.

Situación «estructural y controlada»

Desde el equipo de Gobierno, señalan a LA VERDAD que se trata de una circunstancia «estructural y controlada», ya que durante el primer semestre esta demora es más elevada habitualmente. Es a partir de ese momento, cuando el Ayuntamiento comienza a recibir la mayor parte de sus ingresos (con tributos como el IBI o el de vehículos de tracción mecánica). A eso, añaden el retraso en el pago de las entregas a cuenta que corresponden a los municipios y que ya han sido transferidas por el Estado. Por eso, confían en La Glorieta en que vaya bajando y que se acabe el año por debajo de los 30 días. De hecho, fuentes municipales ponen como ejemplo 2024, cuando se cerró en 26,44 días, lo que permitió acometer operaciones de crédito para actuaciones como las obras en el yacimiento de San Esteban o para la estación del AVE.

Por otra parte, a esa fecha de junio –la última estadística disponible–, Murcia se sitúa por encima de la media del global de entidades locales, que se queda en 27,66 días (en el segundo trimestre de año, esa cifra se ha reducido en 8,79 días). Y sigue también por encima de lo establecido por la ley de Morosidad como plazo de pago para las entidades locales, que se marca en 30 días a partir de la recepción de la factura o la entrega del bien o servicio.

Otros municipios

En esta tabla elaborada por Hacienda se incluyen grandes ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria o Málaga, pero si se analiza también la situación en la que se encuentran los consistorios que ostentan la capital de cada comunidad autónoma, Murcia también se sitúa en esa misma tercera posición, encabezada en este caso por Santiago de Compostela, con un promedio de 94,91 días.

Sin embargo, al mismo tiempo no es el periodo más amplio que se registra si afinamos la lupa y se compara con otros ayuntamientos de la propia Región. En el caso de los grandes municipios, Lorca registra una media de 64,85 días para pagar a sus proveedores, frente a los 16,44 de Cartagena y los 12,04 de Molina de Segura. En el extremo contrario se encuentran ayuntamientos como el de Mazarrón y Cieza, por encima de los 80 días, o el de Campos del Río, que arroja la estadística más elevada, 262 días. Por el contrario, en Torre Pacheco se quedan en 5,77 y en Beniel en apenas 3,91.