Una alameda que recrea el paisaje de huerta y bosques de ribera une El Malecón y el río

Ballesta presentará 'Murcia Río 2' «antes de las elecciones de mayo»

Ballesta recordó que «hace cuatro años presenté el proyecto de 'Murcia Río', que levantó expectativas, dudas e incertidumbres. Hoy, cuatro años después, todas las intervenciones para convertir el cauce en el pulmón verde más importante de la ciudad están inauguradas, en ejecución o en licitación». De ahí que el concejal de Modernización de la Administración, José Guillén, asegurara que «la idea del alcalde y el sueño, compartido con los murcianos, ya es una realidad».

A preguntas de 'La Verdad' acerca de si el aparcamiento disuasorio continuará frente al Malecón, el alcalde respondió que «con la nueva estructura, se quedará donde está ahora mismo», pero aprovechó para anunciar que 'Murcia Río 1' tendrá su continuidad con 'Murcia Río 2'. Aseguró que «esto no acaba aquí. Me comprometí con los murcianos hace cuatro años y las dudas, lógicas y razonables, han quedado disipadas». No quiso avanzar nada todavía, pero argumentó que «habrá novedades que presentaré a los vecinos de Murcia antes de las elecciones de mayo».