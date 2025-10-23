Un terremoto de 2,5 se deja sentir en el interior de la Región de Murcia El seísmo se ha registrado en Cieza a las 17.45 horas

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 19:32

Un terremoto de magnitud 2,5 se dejó notar este jueves por la tarde en el interior de la Región de Murcia. En concreto, el epicentro se localizó en el municipio de Cieza, al norte de la Venta de la Aurora, según recoge en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor se produjo a las 17.45 horas de la España peninsular y a menos de 100 metros de profundidad, apunta también el IGN, por lo que se pudo sentir pese a su levedad.