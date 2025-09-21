La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los romeros acompañan a la Virgen, ayer por la mañana. C. C.

La patrona de Cieza, la Virgen del Buen Suceso, regresa a su casa en la Atalaya

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:22

La patrona de Cieza, la Virgen del Buen Suceso, regresó este domingo a su ermita tras haber permanecido en la basílica de Nuestra Señora de la Asunción desde el pasado día 8 de septiembre. Miles de romeros acompañaron a la imagen de la patrona, tallada en 1942 por el escultor murciano Juan González Moreno en sustitución de la primitiva imagen, destruida durante la contienda civil.

La patrona partió de la basílica a las 8 de la mañana después de la eucaristía, y llegó a su santuario de la Atalaya sobre las 11 de la mañana, donde se ofició una segunda ceremonia. El templo se seguirá abriendo al público los domingos por la mañana para que los vecinos puedan rendir culto a su patrona.

