Un agente observa una construcción supuestamente ilegal en Águilas. G. C.

Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región

La Fiscalía advierte de retrasos para ejecutar las demoliciones, sobre todo en Murcia, donde se exige al condenado el adelanto del importe del derribo

Alicia Negre

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:33

Brotan como las setas en parajes de huerta, en enclaves perdidos a pie de monte, confiados en una supuesta impunidad que no es tal. ... La Fiscalía advierte de que las causas por construcciones en terrenos no urbanizables de la Región sufrieron el pasado año «un espectacular aumento». En 2024 los procedimientos incoados por supuestos delitos contra la ordenación del territorio se doblaron en la Comunidad, pasando de 52 en 2023 a 116 el pasado año, según recoge el Ministerio Público en su última memoria –que acaba de hacer pública con los datos relativos a 2024–. El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel de Mata, considera que este repunte deja entrever «la escasa conciencia delictiva del infractor, que sigue pensando en una multa como única consecuencia de ejecutar obras sin licencia en suelo no urbanizable».

