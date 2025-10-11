La zona azul se podrá pagar a través de tres aplicaciones para teléfonos móviles

El Ayuntamiento de Cartagena, tras el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno celebrada ayer, aprobó la autorización de la nueva aplicación Mowiz para que ... los conductores puedan pagar la tarifa de estacionamiento regulado (ORA) desde el móvil. Esta medida, resaltó el Consistorio, «refuerza las opciones de pago digital en la ciudad, que ya contaba con dos plataformas operativas: El Parking y EasyPark».

Desde diciembre de 2024, EasyPark está disponible como alternativa a ElParking para abonar las zonas azul y verde de estacionamiento mediante el uso del teléfono. Ambas 'apps' permiten iniciar y gestionar tiques de forma remota, extender el tiempo de aparcamiento desde el propio dispositivo y recibir alertas antes de la expiración.

Por su parte, Telpark está presente como opción habilitada en Cartagena para zonas reguladas, con capacidad para pagar, prolongar la estancia y gestionar operaciones desde el móvil.

«Con la incorporación de Mowiz, el Ayuntamiento amplía el abanico de herramientas digitales para los usuarios del estacionamiento regulado, reforzando la comodidad y reduciendo la dependencia de los parquímetros», destacó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Interrupción por lluvias

Ayer, no obstante, los cartageneros no requirieron de usar ninguno de los aplicativos, ni tampoco los parquímetros de toda la vida. Ante la alerta roja por lluvias, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio decidieron interrumpir el abono del estacionamiento, por lo que no fue necesario pagar para aparcar vehículos en el centro de la ciudad.