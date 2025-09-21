Visto bueno de Urbanismo a que se retomen las obras en el paseo Delicias de Cartagena El Ayuntamiento permite al promotor extender la superficie ocupada para levantar la residencia de estudiantes y le obliga a reconstruir el camino

Los operarios de la empresa constructora en la obra del paseo de las Delicias, en una imagen de archivo.

Jesús Nicolás Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Las obras en el paseo Delicias, en el barrio de Santa Lucía, se reanudaron esta semana tras la inspección de Urbanismo. Según informaron fuentes municipales, los técnicos han autorizado al promotor de la residencia de estudiantes a continuar con los trabajos. «Disponen, además, de un permiso para la ocupación temporal de una zona que necesitan para facilitar el movimiento de maquinaria y materiales».

Según trasladaron portavoces oficiales del equipo de gobierno, la empresa hizo la solicitud junto al estudio arqueológico que se les exigió, autorizándoseles la ampliación de ocupación de forma temporal mientras dure la obra». No obstante, las mismas fuentes matizan que la empresa «deberá restablecer la senda a su estado original».

Las obras quedaron paralizadas después de los vecinos alertaran al PSOE del corte del camino de subida al castillo. El portavoz socialista, Manuel Torres, criticó que la destrucción del sendero iba a dificultar el acceso a la cima del cerro tantos a los equipos de extinción en caso de incendio, como a cualquier otro tipo vehículo de emergencia.

Los trabajos se pararon después de que el PSOE alertara de que el corte del sendero impedía el paso de los Bomberos al castillo

Recientemente, los socialistas elevaron al último Pleno una moción para exigir la reconstrucción del camino, alegando además que, a su juicio, esta actuación suponía un incumplimiento del vigente Plan Director del Castillo de los Moros.

El equipo de gobierno rechazó la moción socialista y defendió que los vehículos de emergencia podían seguir accediendo al sendero a través de la calle Mompeán. También defendieron que el objetivo a largo plazo es, de hecho, suprimir la subida por el paseo Delicias, puesto que pasa por terrenos privados aunque su uso haya sido público y libre todos estos años.