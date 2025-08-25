La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio central del campus Alfonso XIII. UPCT

Visitas guiadas al campus de Alfonso XIII en Cartagena para las empresas que se postulen para rehabitarlo

El plazo para optar a la licitación finalizará el próximo 8 de septiembre

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:39

Las empresas y profesionales que estén interesados en llevar a cabo la rehabilitación del edificio central del campus Alfonso XIII de Cartagena podrán conocer el estado real del inmueble el próximo martes, 2 de septiembre. El Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica ha organizado una visita dirigida específicamente a quienes estén interesados en presentar una propuesta técnica y económica para la redacción del proyecto y la dirección de obras. El plazo para optar a la licitación finalizará el próximo 8 de septiembre.

La intención de la UPCT para ejecutar estos trabajos es modernizar el conjunto de edificios que engloba el recinto universitario, ganar en eficiencia energética, reubicar los espacios existentes para adaptarlos a las nuevas necesidades, hacerlo más visible a la ciudad y más accesible a los ciudadanos.

Tal y como indica la propia Universidad, el proyecto deberá contemplar la rehabilitación energética y la adaptación del edificio, que fue construido en los años 60 del siglo pasado, para convertirlo en la nueva sede de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, nueva sede del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), así como aulas de informática para los alumnos del campus de Alfonso XIII. La reforma responde a las nuevas exigencias en términos de funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Parte de los trabajos serán financiados con ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de la Unión Europea y permitirán mejorar la eficiencia energética, sustituir las instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y cerramientos.

El inmueble fue sede de la Facultad de Ciencias de la Empresa hasta el curso 2008/2009 y, con posterioridad de la Escuela de Arquitectura y Edificación hasta el 2019/2020.

