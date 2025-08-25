Visitas guiadas al campus de Alfonso XIII en Cartagena para las empresas que se postulen para rehabitarlo El plazo para optar a la licitación finalizará el próximo 8 de septiembre

Las empresas y profesionales que estén interesados en llevar a cabo la rehabilitación del edificio central del campus Alfonso XIII de Cartagena podrán conocer el estado real del inmueble el próximo martes, 2 de septiembre. El Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica ha organizado una visita dirigida específicamente a quienes estén interesados en presentar una propuesta técnica y económica para la redacción del proyecto y la dirección de obras. El plazo para optar a la licitación finalizará el próximo 8 de septiembre.

La intención de la UPCT para ejecutar estos trabajos es modernizar el conjunto de edificios que engloba el recinto universitario, ganar en eficiencia energética, reubicar los espacios existentes para adaptarlos a las nuevas necesidades, hacerlo más visible a la ciudad y más accesible a los ciudadanos.

Tal y como indica la propia Universidad, el proyecto deberá contemplar la rehabilitación energética y la adaptación del edificio, que fue construido en los años 60 del siglo pasado, para convertirlo en la nueva sede de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, nueva sede del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), así como aulas de informática para los alumnos del campus de Alfonso XIII. La reforma responde a las nuevas exigencias en términos de funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Parte de los trabajos serán financiados con ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de la Unión Europea y permitirán mejorar la eficiencia energética, sustituir las instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y cerramientos.

El inmueble fue sede de la Facultad de Ciencias de la Empresa hasta el curso 2008/2009 y, con posterioridad de la Escuela de Arquitectura y Edificación hasta el 2019/2020.

