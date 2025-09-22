Un vertido de aguas residuales encharca el lecho de la rambla de Benipila a su paso por el centro de Cartagena El Ayuntamiento afirma que se trata de una avería de la red de alcantarillado y que este mismo lunes se reparará el tramo dañado

Jesús Nicolás Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:34 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

Los vecinos del barrio de la Concepción y de la calle Luis Calandre han amanecido este lunes con un fuerte olor a las puertas de sus casas. Una fuga en la red ha encharcado el lecho de la rambla de Benipila a su paso por el mismo centro de Cartagena. La mancha, de color oscuro, era visible desde el puente del Cartagonova y desde la pasarela peatonal que cruza el cauce a la altura del centro de salud de Cartagena Oeste.

El vertido ha despertado la atención de grupos de curiosos que se asomaban a las barandillas de la rambla. Hasta el lugar se han desplazado técnicos para estudiar el origen y composición de las aguas. Se trata de un tramo del cauce que se considera urbano, por lo que la competencia sobre su limpieza y mantenimiento no es de la Confederación Hidrográfica del Segura, sino del Ayuntamiento.

Fuentes municipales informaron a este periódico que «es una avería de la red de alcantarillado secundaria que discurre por el lecho de la rambla». En este sentido, afirmaron que se está procediendo a la limpieza de la zona. «Hoy se va a ejecutar la reparación del tramo dañado», añadieron.

Muy cerca de la zona, concretamente en el tramo del Benipila que pasa frente al estadio del Efesé, Hidrogea y el Ayuntamiento llevan meses realizando una obra para una nueva estación de bombeo. Una inversión que mantiene parte de los alrededores del campo de fútbol tomado por los obreros, quienes, además, ya estuvieron trabajando anteriormente en la misma rambla y en la calle Luis Calandre.

Temas

Cartagena