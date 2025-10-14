Sanitarios y docentes analizan en Cartagena la salud mental en niños y adolescentes en una jornada de Ápices

Analizar cómo actuar y reforzar la salud mental en niños y adolescentes es el objetivo de las jornadas organizadas por Ápices, que se celebraron este martes en el centro asociado de la UNED en Cartagena y que reunieron a sanitarios y docentes con experiencia en este ámbito.

El evento, que fue inaugurado por la presidenta de la asociación, Juana María Martínez, el director de la UNED, José Luis Figueiras, y la concejala de Política Social, Cristina Mora, comenzó con la conferencia ofrecida por la psicóloga sanitaria responsable del área Infanto-Juvenil de la Asociación Salud Mental Águilas, Isabel Parra Muñoz, en la que abordó los problemas de esta índole que se dan en la infancia.

Tras esta ponencia, tuvo lugar una mesa redonda, en la que docentes y sanitarias pusieron en común las formas de abordar este tipo de problemas desde sus experiencias. En ella, participaron María José Rey, docente del colegio Atalaya de Cartagena y coordinadora del proyecto Salud; Ana Touris López, enfermera escolar del centro de salud de Los Dolores; María Hernández Camiña, pediatra del centro de salud de Cartagena Oeste; y José Julián Bernal, responsable de Atención a la Diversidad del colegio Miralmonte de Santa Ana.

Después de una breve pausa, las jornadas continuaron con las experiencias de las médicos psiquiátricas de la unidad de Infanto-Juvenil del Centro de Salud Mental de Cartagena, Sonia Andrés Espallardo y Nora Inés Muros Cobos. Ambas hicieron especial hincapié en la importancia de llevar un seguimiento y cómo proceder en las diferentes etapas del proceso, desde el punto de vista de la intervención clínica. La actividad fue clausurada por la directora de la asociación Ápices, María José Hernández Rojo.

El evento forma parte de las acciones programadas por Ápices Cartagena con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, con el objeto de promover el bienestar emocional desde la infancia.

Con estas jornadas, la asociación Ápices vuelve a demostrar su compromiso con la prevención en materia de salud mental y su trabajo incesante por crear espacios seguros para quienes tienen problemas de esta índole y sus familias. El colectivo lleva treinta años desarrollando esta labor en Cartagena.