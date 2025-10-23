La refinería de Escombreras concluye su parada tras una inversión de 67 millones

El complejo industrial de Repsol en Cartagena ya está de nuevo funcionando a pleno rendimiento. La refinería de Escombreras acaba de concluir la parada programada de mantenimiento ... que inició, como es costumbre, con la llegada del verano. Ente año participaron en la misma más de 900 personas entre personal propio y de empresas auxiliares. La petrolera destinó para ello 67 millones de euros.

Los trabajos, según comunicó este jueves la compañía, se desarrollaron durante dos meses, han permitido revisar más de mil equipos de 17 unidades, renovar instalaciones e incrementar la eficiencia energética de las plantas de combustibles, construidas con anterioridad al proyecto de ampliación de la refinería en el año 2011. Las nuevas inversiones realizadas durante la parada, destacó Repsol, van a suponer una reducción de 7.000 toneladas anuales de CO2.

Una de las novedades de esta parada fue la incorporación de tecnología robótica para realizar inspecciones internas en equipos. «Por primera vez, se ha utilizado un robot autónomo que ha permitido acceder a zonas de difícil acceso y mejorar la precisión de los análisis de los equipos analizados», se felicitaron desde la dirección de Repsol en Escombreras.

Se inspeccionaron más de mil equipos de 17 unidades construidas con anterioridad a la ampliación de 2011

En las instalaciones del valle cartagenero, añadieron que se realizan de forma diaria tareas de inspección, mantenimiento y revisión de sus unidades, y periódicamente, de manera planificada, se realizan paradas programadas de mantenimiento para llevar a cabo trabajos que requieren que las unidades no estén en funcionamiento.

«Tecnología y trabajo»

Según el director del complejo industrial, Rafael Quesada, «con tecnología y el trabajo coordinado tanto de los empleados de Repsol como de los trabajadores de empresas auxiliares, hemos conseguido finalizar este proyecto con éxito y ya tenemos las unidades funcionando a pleno rendimiento», señaló el directivo, designado el pasado julio para comandar el complejo petrolero.