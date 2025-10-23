La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos empleadas del complejo industrial de Repsol en Escombreras. LV

La refinería de Escombreras concluye su parada tras una inversión de 67 millones

En los trabajos, que han durado dos meses, participaron hasta 900 empleados, entre personal propio y empresas auxiliares

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:29

El complejo industrial de Repsol en Cartagena ya está de nuevo funcionando a pleno rendimiento. La refinería de Escombreras acaba de concluir la parada programada de mantenimiento ... que inició, como es costumbre, con la llegada del verano. Ente año participaron en la misma más de 900 personas entre personal propio y de empresas auxiliares. La petrolera destinó para ello 67 millones de euros.

