El proyecto para restaurar la Catedral vieja divide a la sociedad cartagenera

Los proyectos para restaurar y recuperar la Catedral vieja han abierto la caja de los truenos. Desde que el jurado del concurso de ideas municipal ... dio a conocer el proyecto 'Spartaria' del arquitecto valenciano Carlos Campos como ganador del certamen, las reacciones se han sucedido y, con la excepción de la defensa cerrada del equipo de gobierno municipal, cuanto circula en redes sociales son comentarios, como mínimo, críticos.

Sin duda el tema de Santa María la Antigua es uno de los asuntos enquistados que más sentimiento de pasión y agravio a partes iguales despierta entre la sociedad cartagenera. Un lugar que, pese a su escaso recorrido efectivo como templo mayor de la Diócesis -tan corto como la presencia de su prelado en la ciudad-, a nadie se le olvida aquello que se cuenta de que por la bahía de la antigua Cartago Nova entró el cristianismo a Hispania.

Cargado de simbolismo, del mismo se hicieron valer las diferentes asociaciones en defensa del patrimonio como DespiertaCT o la Plataforma Virgen de la Caridad. Fueron las primeras en manifestar 'ipso facto' su rotundo rechazo al proyecto ganador, que, a grandes rasgos, presenta una cubierta de madera para la mejor protección de las ruinas de la bombardeada iglesia, así como un mirador accesible con graderío y vistas al Teatro Romano.

Precisamente en este último aspecto se centran las críticas, en que la vetusta Catedral pueda acabar, según estos colectivos, eclipsada por las ruinas romanas y despojada de su sentido y origen religioso. Muy al contrario, recordaban, de lo expresado por los cartageneros en el año 2000, cuando 30.000 personas firmaron a favor del restablecimiento del culto en su Catedral.

Estas asociaciones, de hecho, ya han empezado a movilizarse, incluso dirigiendo sendas misivas al Vaticano rogando la intercesión del papa León XIV. Este próximo lunes a las 19.30 horas, en la sede de las Asociación de Vecinos del Sector Estación, tendrá lugar una mesa redonda de asociaciones contrarias al proyecto anunciado por el Ayuntamiento. Entre ellas están algunas como Cartaginense, Origen, la Coordinadora del Molinete y Huermur.

Ampliar El proyecto 'De las tinieblas a la luz', del cartagenero José Manuel Chacón. AC

Así todo, si en el ámbito asociativo el clima es caliente, en la escena política no difiere la situación sustancialmente. Casi toda la oposición al equipo de gobierno de Noelia Arroyo ya se ha alineado del lado de estas entidades. «No puede plantearse ninguna intervención que implique la pérdida de su condición de catedral, ni de la monumentalidad y volumetría que le son inherentes. Una catedral no se convierte en otra cosa. Se reconstruye o se pierde», señala el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo. Los cartageneristas, de hecho, pidieron en una moción que, pese a que el certamen ya tuviera ganador, se permitiera consultar a los ciudadanos cuál era su proyecto preferido. El texto finalmente fue enmendado con los votos de PP y Vox para excluir esa mención y dejar el visto bueno del Pleno a una «reconstrucción con respeto a su identidad, su carácter monumental y naturaleza religiosa, contemplando su cubrición integral».

Misma tónica que en MC hay entre los socialistas. «Hay un sentir muy claro entre los cartageneros y es que quieren que nuestra Catedral se reconstruya íntegramente y el proyecto aprobado por el Ayuntamiento no da respuesta a esa demanda», insiste el secretario local del partido, Manuel Torres. «Notre Dame fue arrasado por un incendio y se ha reconstruido… ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Cartagena?», añade.

La cubierta «palé»

La edil no adscrita María Dolores Ruiz, durante el pasado pleno, fue más contundente incluso y tildó el proyecto de Campos como poner «un palé» encima de la Catedral. Valoró que era un arreglo para que el obispo «le sacara el dinero a los cartageneros sin gastarse él un euro». Desde Sí Cartagena, portavoces de la formación encabezada por la exalcaldesa Ana Belén Castejón se muestran por su parte prudentes. «Nos alegramos de que la restauración vaya tomando forma, pero estamos estudiando el proyecto para poder dar una opinión fundada».

Y, en medio de todo esto, incluso Vox, dejó caer una discreta crítica al proyecto ganador. Fue la edil de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, quien en el pasado pleno abogó en nombre de su partido por una intervención que garantice el uso religioso del conjunto frente una propuesta «insuficiente y poco respetuosa», aunque alegó en el mismo sentido que sus socios de gobierno que existen limitaciones presupuestarias.

En esto último se escuda el ejecutivo municipal. Así lo dejó claro también el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, que exigió respeto para los miembros del jurado del concurso al tiempo que sacó a relucir la profesionalidad y el currículum de los mismos. Un grupo compuesto por historiadores, funcionarios, profesores de distintas universidad e incluso los directores del Museo del Teatro Romano y del Museo Catedral de Murcia.

En la misma línea se manifestó el concejal y portavoz del PP, Nacho Jáudenes. Esta semana, con motivo de la exposición en el CIM de algunos de los proyectos presentados al concurso (visitable hasta el 20 de julio), resaltó que la prioridad en la elección del jurado fue la conservación de los restos, su uso religioso y cultural y ajustado a un presupuesto al que, sin embargo, nadie de momento ha puesto cifra concreta.

Todo esto, además, con mutismo desde el palacio de la murciana plaza del Cardenal Belluga. Este periódico invitó al Obispado, como propietario del inmueble, a expresar su opinión sobre el proyecto seleccionado, pero no obtuvo respuesta.

Propuesta 'Recepta basilica', de Fernando Acale Sánchez, y 'Palimpsesto', de Ayllón Paradela. AC

Sí lo han hecho algunos otros ciudadanos a preguntas de este periódico. Tanto la Cámara como la COEC, como representantes del tejido productivo y en tanto que la Catedral es un proyecto estratégico de ciudad, fueron invitados a manifestar su parecer. Desde la Cámara, su presidente, Miguel Martínez, únicamente expresó su respeto al jurado.

Deseos de provisionalidad

Desde el ámbito vecinal, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Diego-Casco Histórico, Luis Ibáñez, recordó que «lo de la Catedral es un tema complejo, aunque la propuesta que han hecho me parece una buena idea. No me gustaría que fuese la definitiva, pero me parece bien porque la cubierta de madera es ligera y protegerá los restos hasta una solución definitiva».

Fuertemente vinculada a la Catedral vieja está la Cofradía del Socorro. Desde ahí su hermano mayor, Javier Pavía, accedió a dar su valoración a título personal -no institucional- de la intervención escogida. «Como católico y creyente me da mucha pena que se plantee una sala multiusos, como si fuera un apéndice del Teatro Romano. El cartagenero de a pie siempre ha tenido la esperanza de que vuelva a ser iglesia. Una cosa es que se le dé un uso esporádicamente cultural, pero ¿vamos a tener que dar misa en la capilla mientras entran los turistas a ver una exposición?», se pregunta.

Una cuestión a la que añade que no ve con buenos ojos que la antigua sala capitular de la Cofradía se quiera usar para dar acceso a la torre. «Nosotros queríamos incorporarla a nuestra capilla», señala.

Desde el clero local, el sacerdote Lázaro Gomáriz, quien ha oficiado numerosas misas en las capillas habilitadas del viejo templo, también es escéptico del proyecto municipal, que ve «insuficiente». «Debería haberse escogido un proyecto más ambicioso que una cubierta de madera. Mientras solo se cubran unas ruinas, el asunto de la Catedral seguirá siendo una herida abierta».

Para el sacerdote, se nota que la propuesta no ha pasado por manos de un cartagenero. «Es un proyecto al que le falta alma, que no ha tenido en cuenta que ese edificio no son solo unas ruinas, son un símbolo y un referente para los cartageneros que ha sido históricamente maltratado».

La propuesta de José Manuel Chacón, en boca de muchos

Una vez desvelados todos los proyectos, los cartageneros han podido estudiar con detalle las características de cada uno. De la lectura del catálogo editado para la exposición, se desprende que la gran mayoría de las 12 propuestas presentadas son modernas, rompedoras, que escapan de lo que sería una restauración o reconstrucción al uso. El jurado, más allá de premiar como ganador a 'Spartaria', concedió tres accésits a otras tres propuestas: 'Palimpsesto', 'Recepta basílica' y 'De las tinieblas a la luz', del cartagenero José Manuel Chacón. Esta última es la que ahora está siendo señalada como la más conservadora y próxima a lo que vendría a ser una recuperación de la Catedral más o menos parecida a cómo era antes de la Guerra Civil.

«Es un proyecto que incide en la idea de reconstrucción, pero que, sin embargo, huye del historicismo, utiliza materiales y soluciones contemporáneas que cobran más protagonismo que la propia ruina. Una nueva piel redefine y delimita el interior, ahondando en la idea de espacio contemporáneo», destacó el jurado como merecimientos de esta propuesta para darle el accésit.

Chacón propone volver a levantar los muros antiguos para devolver al edificio su volumetría original, con tejado a dos aguas, garantizando también la cubrición completa. Es por esto que algunos como la edil María Dolores Ruiz o MC ya han tomado partido por esa idea. «Es de las pocas propuestas sensatas, la única que puede tomarse en serio, porque recupera la volumetría, la dignidad y la esencia de la Catedral», señaló Giménez Gallo.