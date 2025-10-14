Patrimonio instalará en Cartagena una nueva valla para proteger el Decumano La caída de la rama de un árbol durante la dana 'Alice' provocó el derrumbe del actual cercado del yacimiento

Estado en el que quedó el vallado tras la caída de una rama durante la dana.

Eva Cavas Martes, 14 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

La caída de una enorme rama de un árbol sobre la valla de protección del yacimiento del Decumano Máximo en la plaza de la Merced fue otra de las consecuencias de la dana 'Alice', que la pasada semana azotó con fuerza el término municipal de Cartagena.

Los técnicos de la concejalías de Infraestructuras y Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena están trabajando de forma conjunta estos días para realizar las mediciones pertinentes que faciliten la elaboración de una nueva valla para sustituir a la que había hasta ahora, que contaba con paneles transparentes para permitir a los viandantes observar los restos arqueológicos y que ha sido destrozada por la rotura de esta rama.

La estructura del cerramiento amaneció el pasado lunes parcialmente derrumbada bajo la rama del árbol, que ese mismo día fue seccionada y retirada por los servicios municipales para evitar que un transeúnte pudiera sufrir cualquier percance.

Se trata de un pino de más de diez metros de altura, que forma parte del conjunto arbóreo catalogado de la plaza de La Merced. A pesar de haber sido objeto de varias modificaciones desde su creación allá por el año 1878, este jardín es un valor añadido al yacimiento arqueológico.

La plaza de la Merced está dentro del área de protección del Palacio de Aguirre, declarado bien de interés cultural (BIC) y, actualmente, está pendiente de que se ejecuté la siguiente fase del proyecto de rehabilitación de este espacio, que comenzó a finales de 2022 con la eliminación del tráfico rodado y las plazas de aparcamiento de la ORA, las mejoras en la red de saneamiento, así como la creación de nuevas zonas peatonales.

El objetivo principal que perseguía el Ayuntamiento con esta primera fase, valorada en 347.000 euros, era precisamente el de ganar espacio para las personas y tratar de compaginar el uso social con el respeto de la vegetación histórica existente y la recuperación del yacimiento.

La segunda fase del proyecto de remodelación consiste en la excavación arqueológica del yacimiento y se hará por sectores desde la sección del Decumano que ya está al descubierto.