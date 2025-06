La nueva ley de simplificación agilizará el desarrollo industrial de Escombreras

Vía libre para levantar edificios provisionales en suelo rural

Todo el que afrontaba una obra, especialmente en suelo no urbanizable, se veía limitado a tener que dejar la maquinaria y el material al aire libre si no encontraba una instalación prefabricada adecuada para su almacenaje. El nuevo decreto, destacan desde el equipo de gobierno local, permitirá lo que no se admitía hasta ahora: levantar instalaciones con apariencia de edificación. La nueva norma establece que esas instalaciones, aunque sean de obra -de ladrillo- podrán estar con carácter provisional y sujetas al periodo de vigencia de la licencia. Es decir, deberán ser desmontadas o demolidas al término de los trabajos. De lo contrario, el promotor podría enfrentar sanciones acordes a la legalidad urbanística vigente.