Las 'medusas velero' varan en masa en la costa de Cartagena con las playas recién acondicionadas

Con la Semana Santa, arriba a las costas la temporada de baño y el Ayuntamiento apura los días para tenerlo todo listo de cara a ... la llegada de los primeros bañistas. La Concejalía de Litoral ya ha empezado con el montaje de pasarelas y lavapiés. La otra cara la ponen los chiringuitos. Su apertura no está nada clara de cara al arranque de las procesiones. A todo ello, se sumó ayer la visita, no por esperada menos sorpresiva, de las 'medusas velero', que vararon en abundancia tiñendo las orillas de La Manga de un azul intenso.

Las 'Velella velella', prácticamente inocuas para el ser humano, llegaron para sumar trabajo en un litoral donde la contrata de mantenimiento arrastra días de trabajo frenético. La pasada semana empezaba el acondicionamiento en las playas y urbanizaciones de la ribera sur del Mar Menor, donde ya se ha realizado un remangado previo para ganar espacio en los arenales de Los Nietos y La Gola.

Esta misma semana estaba previsto preparar la costa oeste. Son momentos para cambiar las barandillas dañadas y detectar daños en el pavimento y faltas en materia de accesibilidad. En Cabo de Palos y La Manga, según informa el Consistorio, el material es completamente nuevo. Tareas a las que se suma el desbroce de todas las malas hierbas que han proliferado tras las lluvias de marzo.

La gran duda está en los chiringuitos. Este mismo jueves finaliza el plazo de exposición pública de las autorizaciones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y la cosa está muy en el aire, peligrando. Según avanzaba al cierre de esta edición el Departamento de Costas, no ha habido alegaciones durante el proceso y la autorización está garantizada, pero los hosteleros consultados por este periódico no tienen nada claro que puedan tener la agilidad suficiente para montar sus instalaciones y algunos, de hecho, ya han decidido que no abrirán.

Fuentes del ejecutivo de Noelia Arroyo trasladan que sí confían en que los bares de playa puedan estar abiertos en breve. «En cuanto tengamos la autorización de Costas, que se debería producir mañana –por hoy–, el equipo de la Concejalía de Litoral, que está trabajando específicamente en este asunto, procederá a emitir las concesiones definitivas, con lo que, quienes tengan la intención de abrir para Semana Santa, podrán hacerlo».

Aun así y pese a las prisas, desde el Ayuntamiento aseguran que «la Semana Santa turística arranca en Jueves Santo, la semana que viene, y que abrir es una decisión empresarial». Es más, añaden que el año pasado «hubo concesionarios que no abrieron en Semana Santa» pese a tener licencia.

El equipo de gobierno municipal, hasta el momento, ha venido culpando de la tardanza en la llegada de la autorizaciones a Costas, organismo dependiente del Gobierno de España. El mismo concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel (Vox), durante el último Pleno cargó las culpas sobre el Estado, alegando que el Ayuntamiento había entregado una documentación –sin concretar cuál– a Costas en enero y que todavía estaban esperando respuesta.

Desde el departamento dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron a LA VERDAD que fue el Ayuntamiento el que entregó documentación en sucesivas ocasiones y que no era la correcta. Señalaron que en octubre del año pasado fue cuando se le requirió por primera vez y que la aportaron en diciembre. Al no ser la correcta, indicaron las mismas fuentes, se pidió una subsanación. De nuevo en febrero, el Consistorio entregó los papeles, una vez más con faltas, según la versión de Costas. Finalmente, el 6 de marzo recibieron la documentación correcta, la cual recalcaron que salió a exposición pública el día 8 tras su publicación en el Borm.

Subida del canon

Con todo, este jueves es cuando termina el plazo de exposición y los propietarios de los chiringuitos que sí tienen propuesta de adjudicación siguen a expensas de que el Consistorio les dé luz verde para empezar a montar. Un trabajo que, según hosteleros consultados, es caro y no se concluye en un solo día. A lo que se suma la dificultad para encontrar personal con la experiencia debida para llevar adelante el servicio con tan pocos días de margen. «Yo ya he decidido que, por desgracia, no vamos a poder abrir en Semana Santa», señaló el gerente de unos de los locales de playa con más tirón en La Manga. Todo pese a que desde el momento en que son adjudicados, es cuando empiezan a pagar su canon, que, además, ha tenido una actualización al alza respecto de la anterior concesión del 13%.

Pese a que el Consistorio ya decidió eliminar algunos chiringuitos, ya fuera por el escaso interés que despertaban entre los empresarios o por las quejas vecinales por ruidos, esta vez han vuelto a quedar algunos bares desiertos al cierre del plazo de presentación de ofertas. Es el caso de los chiringuitos ubicados en las playas de los Alemanes de La Manga, de Islas Menores, Los Nietos, Punta Brava, El Portús y la playa de San Ginés, en La Azohía.

El Ayuntamiento, trasladaron al respecto fuentes municipales, valora la posibilidad de salvar aquellos chiringuitos por los que solo se ha recibido una única oferta y esa empresa no ha podido cumplimentar en plazo y debidamente la documentación exigida. En este sentido, el equipo de gobierno apuesta por llegar a la adjudicación de estos bares por medio de un «procedimiento negociado». Algo bastante más ágil que la otra opción, que consistiría en volverlos a sacar a licitación con todo lo que conlleva en plazos de presentación y valoración de ofertas, es decir, empezar prácticamente el proceso desde cero.