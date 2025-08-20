Una investigadora de la UPCT busca métodos para evitar verter salmueras tras una desalación El proyecto cuenta con la ayuda del subprograma regional de formación de personal investigador de la Fundación Séneca y cofinanciación de la empresa Regenera Levante SL

Encontrar soluciones sostenibles de descarga cero de líquidos para la gestión de la salmuera en los procesos de desalación es el objetivo de la tesis en modalidad de doctorado industrial que está desarrollando la ingeniera industrial por la UPCT Paula Hernández Baño. El proyecto cuenta con la ayuda del subprograma regional de formación de personal investigador de la Fundación Séneca y cofinanciación de la empresa Regenera Levante SL.

Paula Hernández (El Palmar, 1997) es egresada del máster en Ingeniería Industrial de la UPCT y tuvo la oportunidad de participar en el proyecto europeo Life Desirows, coordinado por Regenera y con la participación, entre otras entidades, de la Politécnica de Cartagena. «Gracias a este proyecto surgió mi interés por hacer la tesis doctoral», explica la doctoranda.

Su investigación doctoral, titulada 'Soluciones híbridas renovables con descarga cero de líquidos (ZLD) para la gestión de salmuera en procesos de desalación', se centra en el desarrollo de procesos térmicos para el tratamiento de salmueras, con el objetivo de minimizar su impacto. Está dirigida por el profesor Francisco Vera y codirigida por Ángel Molina.

