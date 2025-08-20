Intervienen cerca de 500 artículos falsificados que se vendían en playas de La Manga También se ha llevado a cabo la identificación y el decomiso de más de una veintena de aparcacoches y de 4 personas con antecedentes

La Policía Local de Cartagena procedió este lunes al decomiso en La Manga de 495 artículos, en su mayoría prendas de vestir, falsificaciones de conocidas marcas comerciales, y multitud de elementos de bisutería.

En la operación, desarrollada en el marco de la lucha contra la venta ambulante en las playas, participaron las dotaciones policiales adscritas a la Sección de Calidad de Vida, Unidad de Drones, Sección Marítima y agentes de Distrito.

Este tipo de intervenciones se vienen realizando a lo largo de toda la temporada estival en las playas del litoral Cartagenero, complementando la campaña de vigilancia en zona de costas para evitar actividades ilícitas, como el consumo de alcohol en la vía pública o la presencia de aparca-coches ilegales.

Refuerzo de seguridad en zonas 'sensibles'

En lo que llevamos de verano ha sido permanente la presencia de efectivos policiales en los puntos de mayor afluencia y concentración de vecinos y visitantes, con especial incidencia a determinadas horas de la jornada.

Una de las zonas en las que se han intensificado las actuaciones de vigilancia, ha sido la Plaza Bohemia, que diariamente ha contado con la presencia de patrullas de la Policía Local y la unidad del GOESC (Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana) en el desarrollo de vigilancia preventiva, controles, servicios de prestación de auxilio a personas heridas, o intervención en conflictos de particulares, entre otras acciones. También se ha llevado a cabo la identificación y el decomiso de más de una veintena de aparcacoches y de 4 personas con antecedentes.

De este modo, desde el Ayuntamiento se reitera el compromiso con la seguridad y la convivencia en las zonas de ocio, y anima a los hosteleros y vecinos a seguir colaborando con la Policía Local para poder actuar de forma rápida y eficaz ante cualquier problema o eventualidad que se pueda producir.