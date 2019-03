Hospitalizan a un menor con convulsiones tras golpearse jugando al fútbol en Cartagena El adolescente, de 13 años, fue trasladado con un traumatismo craneoencefálico tras sufrir un choque en el campo de fútbol de Las Seiscientas LA VERDAD Cartagena Viernes, 1 marzo 2019, 21:17

Un menor de 13 años fue trasladado en la tarde de este viernes al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena tras recibir un golpe mientras jugaba al fútbol y comenzar a sufrir convulsiones, según informan fuentes del centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El incidente tuvo lugar en el campo de fútbol López Belmonte, situado en la Barriada Virgen de la Caridad en Cartagena, más conocida como Las Seiscientas, pasadas las 19.30 horas, según alertaron varias llamadas al Teléfono Único de Emergencias. Los testigos informaban de que dos niños habían chocado uno contra el otro mientras practicaban deporte y uno de ellos había comenzado a convulsionar tras el golpe, quedando inconsciente.

El Coordinador Médico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 movilizó hasta el lugar una ambulancia (una Unidad Móvil de Emergencias). El personal sanitario atendió 'in situ' al afectado y lo trasladó posteriormente al Hospital General Universitario Santa Lucía con un traumatismo craneoencefálico, aunque permanece estable y su estado no revista en principio gravedad, según indicaron fuentes de la gerencia del Área 2 de Salud. No obstante, se le realizarán varias pruebas para descartar riesgos y permanecerá en observación.