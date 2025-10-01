El hospital Santa Lucía de Cartagena ya cuenta con un cambiador para personas con discapacidad

El hospital general universitario Santa Lucía cuenta desde este miércoles con un cambiador adaptado para personas con discapacidad. Algo que lo convierte en uno de los pocos recintos sanitarios públicos de España en prestar este servicio.

La concejala de Política Social, Cristina Mora, visitó este miércoles el nuevo cambiador, junto a la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, y el gerente del Área II de Salud, José Sedes, así como el coordinador médico de Urgencias Pediátricas y activista comprometido con dignificar la discapacidad, Joaquín Susmozas.

Está ubicado en el bloque 6 de la planta baja del complejo hospitalario, en la zona de consultas externas, junto al puesto de celadores, y dispone de 16 metros cuadrados de superficie donde se ha incorporado nuevo mobiliario y equipamiento específico.

El espacio cuenta con dos lavamanos a diferentes alturas, un inodoro con barras de sujeción, una camilla regulable en altura, una grúa para asegurar el desplazamiento y una ducha con manguera flexible. Además, se ha equipado con suelo antideslizante, un contenedor para deshechos biológicos y otro contenedor para material punzante, además de una cortina para la intimidad del usuario.

