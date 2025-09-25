Choque entre PP y MC por el uso de las redes sociales municipales de Cartagena

La polémica sobre el uso de las redes sociales municipales ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular (PP) y Movimiento Ciudadano (MC). La ... Junta de Gobierno aprobó esta semana la eliminación de algunas cuentas en redes sociales que el Ayuntamiento mantenía en desuso. Según el acuerdo, al que ha tenido acceso LA VERDAD, varias de esas cuentas, en su mayoría de eventos, han acabado integradas en las de sus correspondientes concejalías encargadas. Algo a lo que se suma la creación de un canal de Whatsapp dirigido a los jóvenes.

Sin conocer todavía los términos de los acuerdos, MC emitió una nota de prensa en la que el concejal cartagenerista Juan José López Escolar denunció que el anuncio del Gobierno local de «reestructurar» las redes sociales municipales solo pretende ocultar «el uso personal y partidista que Noelia Arroyo hace de los perfiles oficiales del Ayuntamiento».

López Escolar calificó la política comunicativa del equipo de gobierno como «un ataque directo a la propia imagen institucional de Cartagena». El edil reivindicó que los perfiles del Ayuntamiento son públicos y deben estar al servicio de todos los cartageneros, «no de los intereses particulares de la alcaldesa», apostilló. «Sin embargo, basta con entrar en Instagram para comprobar cómo se etiquetan y promocionan sus perfiles personales desde cuentas que deberían representar a todo el municipio».

El PP critica que MC «quiso crear desde el gobierno municipal un canal de televisión pagado por el Ayuntamiento»

El edil fue incluso más lejos y comparó la gestión de esas redes sociales con el caso Púnica. «No hablamos de un fantasma lejano. En esa investigación estuvo imputada Pilar Barreiro, así como su jefe de gabinete, que hoy sigue en el mismo puesto con Noelia Arroyo».

En este sentido, la formación local anunció que estudiará acciones legales porque consideran que estas prácticas «podrían encajar en delitos de corrupción similares a los de la Púnica» o incluso, señalaron, en malversación de fondos públicos. Además, avanzaron que encargarán un estudio para cuantificar el perjuicio económico causado y calcular el dinero que aseguran que debería reintegrar Arroyo al Ayuntamiento por haberse presuntamente beneficiado de los recursos de todos. «Mientras los cartageneros esperan soluciones a sus problemas, la alcaldesa se dedica a convertir las instituciones en su altavoz personal», criticó.

«MC persiguió a la prensa»

Las palabras de López Escolar fueron rápidamente replicadas por el portavoz local del PP, Nacho Jaúdenes, que salió en defensa de la alcaldesa. «MC quiso crear desde el Gobierno municipal un canal de televisión propio, pagado por el Ayuntamiento, precisamente para desmentir a la prensa, y MC persiguió a los periodistas desde el gobierno», apostilló el edil.

«Eso es lo que hizo MC cuando tuvo la ocasión de gobernar, y ahora se quejan de que la alcaldesa sale en las redes sociales del Ayuntamiento. Eso es sencillamente ridícilo», tildó Jaúdenes, que cargó contra los ediles cartageneristas. «Se ve que los concejales de MC no tienen otra cosa que hacer que ver las redes sociales durante su tiempo, que es un tiempo que le pagan todos los cartageneros. Ese es el nivel de la oposición y ese es el nivel al que nos tienen acostumbrados».