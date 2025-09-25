La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan José López Escolar. Antonio Gil/ AGM

Choque entre PP y MC por el uso de las redes sociales municipales de Cartagena

Los cartageneristas acusan a la alcaldesa de hacer un «uso personal y partidista» de las cuentas del Ayuntamiento y anuncian acciones legales

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:27

La polémica sobre el uso de las redes sociales municipales ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular (PP) y Movimiento Ciudadano (MC). La ... Junta de Gobierno aprobó esta semana la eliminación de algunas cuentas en redes sociales que el Ayuntamiento mantenía en desuso. Según el acuerdo, al que ha tenido acceso LA VERDAD, varias de esas cuentas, en su mayoría de eventos, han acabado integradas en las de sus correspondientes concejalías encargadas. Algo a lo que se suma la creación de un canal de Whatsapp dirigido a los jóvenes.

