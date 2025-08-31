La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tesorero y el presidente del Banco de Alimentos comprueban las solicitudes, mientras los voluntarios preparan los kits. ANTONIO GIL / AGM

El Banco de Alimentos sigue dando servicio a 8.100 personas 30 años después de su creación en Cartagena

El presidente de la asociación, la más antigua de la Región, afirma que la alimentación está «garantizada» con los recursos actuales

Eva Cavas

Cartagena

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:25

El Banco de Alimentos de la Región de Murcia (BARM) cumple tres décadas desde que fue fundado en Cartagena allá por el año 1995. En ... estos treinta años de historia ha dado respuesta a las necesidades más básicas de miles de personas, a través de las más de un centenar de entidades y colectivos con los que colabora, algo que le hizo merecedor, a finales de 2023, del título de organismo de utilidad pública.

