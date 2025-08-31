El Banco de Alimentos sigue dando servicio a 8.100 personas 30 años después de su creación en Cartagena

El Banco de Alimentos de la Región de Murcia (BARM) cumple tres décadas desde que fue fundado en Cartagena allá por el año 1995. En ... estos treinta años de historia ha dado respuesta a las necesidades más básicas de miles de personas, a través de las más de un centenar de entidades y colectivos con los que colabora, algo que le hizo merecedor, a finales de 2023, del título de organismo de utilidad pública.

Tanto el presidente del BARM, Juan Gómez Ayala, como el tesorero, destacan esta designación porque, entienden, es de suma importancia al permitir que las personas o empresas que donen material agrícola o productos de producción propia, se puedan deducir hasta un 75% en la Renta o el impuesto de Sociedades. «Nosotros hacemos un certificado de la donación y los productores no tienen pérdidas tampoco».

El principal objetivo del Banco de Alimentos es recuperar los excedentes alimentarios antes de que se estropeen, gestionarlos de manera adecuada y hacerlos llegar a las personas necesitadas a través de sus respectivos representantes. Estos pueden ser comedores sociales, casas de acogida, fundaciones, oenegés y asociaciones sin animo de lucro.

Gómez Ayala hace hincapié en la importancia de que se regulen y centralicen las mesas petitorias. Destaca que, «con los recursos que actualmente contamos entre Servicios Sociales y las oenegés, la alimentación de las personas está garantizada».

En este tiempo ha conseguido establecer colaboraciones con setenta empresas, colectivos e instituciones, que actúan como valedores, donando productos alimenticios, contribuyendo con campañas periódicas y aportando equipamiento para facilitar su labor social.

Juan Gómez Ayala | Presidente del BARM NECESIDADES «Necesitamos de todo, pero ahora especialmente productos de higiene, infantiles y de limpieza»

DONACIONES «Las cosas han cambiado un poco en estos años. Mientras que antes nos traían varios palés con comida y productos, ahora recibimos cajas»

«Las cosas han cambiado un poco en estos años. Mientras que antes nos traían varios palé con comida y productos, ahora recibimos cajas», comentó el presidente. Cada año participan o impulsan una veintena de campañas con las que dan a conocer el trabajo que realizan y con el que ayudan a 8.100 personas de distintos puntos de la Región, al tiempo que incentivan las donaciones.

Una vez entregadas las donaciones, el equipo del Banco de Alimentos, formado por hasta 8 voluntarios y dos trabajadores remunerados, se pone manos a la obra para clasificar los productos por fecha de caducidad y dispone los kit de emergencia que solicitan desde las áreas de Servicios Sociales y que van en función del número de personas que integran a la familia y sus edades.

La próxima campaña de recogida de alimentos que tienen en ciernes, El deporte cartagenero es solidario, comienza el próximo 8 de septiembre y se prolongará hasta el 20. «La recogida tendrá lugar en todas las instalaciones deportivas, aunque en cada una de ellas será un día diferente que lo decidirá la Concejalía de Deportes. Una vez recogidas todas las donaciones las expondremos en el Palacio de Deportes», avanzó Gómez Ayala.

El presidente del Banco de Alimentos recordó además, que en los próximos meses también van a necesitar más voluntarios, que les ayuden a colaborar en la organización de la carrera que organiza el Club Cuatro Santos. «Necesitamos voluntarios deportivos para el 23 de noviembre, porque vamos a encargarnos de dirigir a los corredores en la Carrera Cuatro Santos para que sepan por dónde transcurre el recorrido de la prueba».

En cuanto a lo que pueden hacer empresas o incluso familias que deseen hacer aportaciones puntuales, el responsable del BARM precisa que «necesitamos de todo», aunque si es necesario concretar más «ahora especialmente productos de higiene, infantiles y de limpieza».