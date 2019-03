Arroyo promete en su presentación una «segunda gran transformación» de Cartagena García, Arroyo, Casado, López Miras y Segado, este sábado en Cartagena. / LV La candidata a la alcaldía critica la falta de «modelo de ciudad» tras el pacto entre PSOE y Movimiento Ciudadano E. P. Sábado, 9 marzo 2019, 15:01

La candidata del PP a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, prometió este sábado para Cartagena «la segunda gran transformación» para la ciudad, del mismo modo que la que ya realizó el PP durante las dos décadas que estuvieron los 'populares' en el gobierno municipal.

Arroyo, que estuvo arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general del partido, Teodoro García, y el presidente regional, Fernando López Miras, y Dolors Montserrat, entre otros, subrayó delante de Casado que quiere para Cartagena «lo mismo que tu representas para España, Pablo».

«Las mujeres del PP no somos una coartada para que los hombres presuman de feminismo, ni solo somos rubias con los labios pintados, entramos en las instituciones para transformar la sociedad, hemos crecido en libertad para decir lo que pensamos. Se me ha educado para luchar por aquello que creo que es justo y cambiar lo que no me gusta», recalcó la candidata.

Por otro lado, la candidata cree que, tanto en los comicios de abril como en los de mayo, se decide entre «la parálisis o un proyecto para la mayoría». Así, defendió que el PP es un partido que «construye la igualdad y es transformador».

Sobre los últimos años de gobierno socialista en la ciudad, lamentó que Cartagena «se proyectaba al mundo por su festivales, monumentos, cultura, y yo fui testigo de esa transformación, pero se frenó con un experimento destinado al fracaso».

Así, añadió que Cartagena se ha conocido en los últimos años en el resto del mundo «por el enfrentamiento y la parálisis». «Hemos tenido dos alcaldes y ningún modelo de ciudad», y añadía «su hoja de ruta estaba firmada en una servilleta».

Arroyo afirmó que «se puede cruzar Cartagena desde la Manga a La Azohía saltando de queja en queja por la suciedad y el abandono», y que esa es una razón más por la que se presenta y se rebela «contra una Cartagena empequeñecida».

«En Cartagena, como en España, solo hay dos opciones, seguir así o pensar en grande. Cartagena debe ser una gran capital del Mediterráneo», apuntó, con la intención de que pueda competir con los grandes puertos del Mediterráneo.

Por ello, asegura que lleva «meses escuchando a todos para conseguir el mejor proyecto para Cartagena. Toca devolver el Ayuntamiento a los cartageneros, tiene que ser el lugar donde se solucionen los problemas de servicios, seguridad, transporte y salud. Hay que devolver la voz a las diputaciones, para que participen plenamente en el diseño de sus barrios».

«Pienso estar al lado de todos los cartageneros para que la ciudad sea más inclusiva», momento en el que insistió en esa «segunda gran transformación de Cartagena», para la que contará con el apoyo de Fernando López Miras en la Región y de Pablo Casado a nivel nacional.