Vecinos y usuarios participaron ayer en el acto reivindicativo, junto al IES Pedro Peñalver. Pedro Martínez / AGM

El Algar se cansa de esperar su pista deportiva

Pedro Martínez / AGM

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:39

Los vecinos de El Algar se pusieron este sábado manos a la obra para empezar a adecentar la parcela en la que hace casi dos décadas el Ayuntamiento proyectó una pista polideportiva. Equipados con picos, palas y azadas, aseguraron que «después de estar 20 años esperando para tener unas instalaciones en las que poder hacer deporte, la única solución que nos queda es venir y hacerlo nosotros», indicó el presidente del Club Trail Running Algar, José Antonio Martínez. Pero esta no es la primera vez que los algareños se remangan para poder practicar un deporte, el informador José Antonio Martínez Mellinas, contó que ya en los años 60 «fuimos nosotros los que hicimos el campo de fútbol. Pedimos un terreno al alcalde de entonces y nos lo dio. Aquello era un bancal, pero los chavales pudieron jugar al fútbol. También hicimos el sendero de la Fuente del Sapo y estamos viendo que vamos por el mismo camino».

Los colectivos del pueblo esperan que el Consistorio los escuche y puedan disfrutar pronto de una pista de atletismo.

