La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector de la basílica durante la Bendición de la Naturaleza con la Vera Cruz de Caravaca JUAN F. ROBLES

La Vera Cruz bendice las cosechas y la ciudad desde lo más alto de la basílica

El ritual tuvo lugar en la tarde del pasado viernes con la presencia de representantes de la Cofradía de la Vera Cruz y del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:05

Comenta

Un ritual de siglos. Con la llegada del otoño, en la tarde del pasado viernes tuvo lugar 'El Conjuro', un ritual protector contra las tormentas que arruinaban las cosechas y destruían el arbolado. El rector de la basílica de la Vera Cruz, Tomás Álvarez, ofició el ritual de la Bendición de la Naturaleza con la Sagrada Reliquia.

La celebración se inició en el interior de la iglesia con la bendición de la luz. Desde el altar mayor se organizó el cortejo para el ascenso hasta la capilla del Conjuratorio y, una vez allí, el sacerdote realizó las cuatro bendiciones hacia los puntos cardinales primero con agua bendita y después con incienso. Posteriormente, se dirigió al estrecho corredor que circunda, por el exterior del templo, la cúpula del crucero de la iglesia, para desde allí bendecir con la Vera Cruz la naturaleza.

Esta ceremonia rememora los antiguos «conjuros», celebrados desde época medieval en este mismo lugar. El ritual, del que se tienen referencias ya en el siglo XVI, conserva desde entonces el sentido de protección de las cosechas frente a los fenómenos meteorológicos adversos que pudieran dañarlas, conjurando a los cuatro elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire desde las cuatro ventanas con las que cuenta la capilla.

La ceremonia de bendición de la naturaleza consta de tres partes. En la primera, que se realiza en la iglesia, se hace una acción de gracias por la luz. Con la llama del Cirio Pascual se encienden dos velas que se portan en un candelabro hasta la capilla de los conjuros. El sonido de la campana marca el recorrido hasta el Conjuratorio donde tienen lugar las otras dos partes del ritual. En la segunda, el sacerdote realiza las oraciones desde las cuatro ventanas orientadas a norte, sur, oriente y occidente, incensando y asperjando en cada una de ellas. Después, la Cruz salió al deambulatorio y el rector bendijo los cuatro puntos cardinales. Terminada la bendición, en procesión, se regresó a la iglesia, donde tuvo lugar una bendición final y los asistentes tuvieron la oportunidad de adorar la sagrada Reliquia.

Frente a granizadas, tormentas, vientos o lluvias torrenciales el conjuro se realizaba antaño tres veces al día, por la mañana, al mediodía y al atardecer, durante los meses de primavera y otoño.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  2. 2 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  3. 3 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  4. 4 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  7. 7 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
  8. 8 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2025
  10. 10 El «supertruco» de un carnicero para descongelar la carne en solo cinco minutos: «Lo mejor es que no se estropea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Vera Cruz bendice las cosechas y la ciudad desde lo más alto de la basílica

La Vera Cruz bendice las cosechas y la ciudad desde lo más alto de la basílica