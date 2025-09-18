La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raúl Sánchez, Juana Fernández y José Luis Pardo- Juan F. Robles

Raúl Sánchez presenta «El libro rojo de las cardiopatías congénitas» en Caravaca de la Cruz

La presentación tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Comarcal del Noroeste y contó con las intervenciones de José Luis Pardo, Jefe de Cirugía, y Juana Fernández, gerente del Área IV de Salud

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:10

El cirujano cardíaco infantil Raúl Sánchez, que se incorporó recientemente al equipo del servicio de Pediatría del Hospital Comarcal del Noroeste, ha publicado «El libro rojo de las cardiopatías congénitas» que fue presentado este miércoles en el Salón de Actos de este centro hospitalaria y que contó con las intervenciones de José Luis Pardo, Jefe de Cirugía, y Juana Fernández, gerente del Área IV de Salud. El acto contó con la participación musical del dúo de flauta travesera formado por Marcial Picó y Cristina García.

En palabras del autor, «este libro responde a un vacío, es una publicación escrita para pacientes, familiares y, también, para sanitarios que se adentren en el mundo de las cardiopatías congénitas». Ángel Aroca, Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil y Cardiopatías Congénitas del Adulto en los hospitales La Paz y Gregorio Marañón, de Madrid, ha prologado la publicación del que ha sido uno de los compañeros de estos servicios durante los últimos veinte años.

«El objetivo principal del libro es mejorar la vida de los pacientes, familiares y sanitarios que están vinculados a las cardiopatías congénitas; contiene datos concretos para entender cuándo es necesaria una cirugía», comentó Sánchez y añadió que «está destinado a cardiólogos infantiles, cirujanos cardíacos, obstretas, neonatólogos, pediatras, intensivistas, anestesistas y también al paciente y a sus familiares».

«Es un mundo que siempre se ha pintado como muy complejo y yo quería simplificarlo – afirmó el autor – compartiendo mi experiencia en estos últimos 20 años contando, creo que con cierta sencillez, cómo tratarlas, por qué tratarlas y qué es lo que se hace». «Siempre he pensado que, para un paciente, para un familiar, el entender bien lo que le está pasando es ya una terapia», explicó.

A lo largo de medio centenar de capítulos se ofrece información relevante que puede servir tanto para un paciente como para un sanitario a la hora de explicar lo que es una cardiopatía congénita. «Es un libro técnico, pero he añadido en cada uno de los capítulos un apartado que se llama los 'verdaderos protagonistas', donde cuento historias reales con un mensaje, con un aprendizaje», señaló Sánchez.

