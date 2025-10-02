Caravaca acoge las IV Jornadas Regionales sobre cuidados paliativos

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 2 de octubre 2025, 12:15 Comenta Compartir

El Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del Área IV de Salud organiza, junto a la Coordinación Regional de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud, las IV Jornadas Regionales de Cuidados Paliativos. Javier Ballesta Lozano, médico coordinador del Equipo de Soporte de cuidados paliativos del Área IV y coordinador de la actividad, comenta que «estas jornadas van a ser un espacio de encuentro, reflexión y actualización en torno al cuidado integral de los pacientes con necesidades paliativas y sus familias.

Estas jornadas, que se desarrollarán el próximo jueves en las instalaciones de Salones Castillo, contarán con la participación de profesionales y especialistas del ámbito sanitario y social, que compartirán experiencias y avances en la atención paliativa, promoviendo la humanización y la calidad en los cuidados. «Las jornadas están dirigidas a profesionales de la salud, estudiantes, asociaciones y todas aquellas personas interesadas en los cuidados paliativos», ha comentado Ballesta.

La conferencia con la que se inaugurarán las jornadas «Cuidad el viajes, afinarse para acompañar (De guías turísticos a compañeros de viaje)», será impartida por el doctor Julio Gómez Cañedo, coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos en el Hospital San Juan de Dios de Santurce. El programa recoge cinco mesas redondas; la primera sobre «Urgencias en cuidados paliativos: tiempo, calma y sentido», moderada por Sonia Sánchez Martínez, coordinadora de Enfermería del PAUSA-COMIDA Centro Coordinador Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Región de Murcia; la segunda, «Acompasando necesidades», moderada por Teo Martínez Arán, subdirector médico Área IV; la siguiente versará sobre «La mirada familiar», coordinada por Raquel Ruiz García, Trabajadora Social Sanitaria de la Unidad Regional de Atención Integral al Paciente Pediátrico con Enfermedad Crónica Compleja y Cuidados Paliativos (URAIPPECCP); la cuarta sobre «Preservar la historia de la persona» , moderada por Juana Fernández Cuenca, médico Centro de Salud Moratalla; y la última, «¿Y después qué?: El eco del amor tras la pérdida», que moderará María José Navarro González, geriatra del Hospital Comarcal del Noroeste.