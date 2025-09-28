La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de la FMRM (c), en una reunión de trabajo. FMRM

Los ayuntamientos podrán ya acreditar su transparencia con la Federación de Municipios

La FMRM es la única del país junto a la vasca que puede otorgar el sello del Consejo de Europa para certificar la excelencia en la gobernanza y la innovación democrática

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:15

A la vanguardia en transparencia. Eso es lo que pretende impulsar la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) entre los ayuntamientos. ... Y es que desde ya podrá acreditar a los consistorios con el primer Sello Europeo de Excelencia en Gobernanza Local ('ELoGE'). Este importante distintivo es un sistema de reconocimiento impulsado desde el Consejo de Europa con el fin de orientar la acción conjunta de los gobiernos locales hacia una gestión municipal eficaz y eficiente, con enfoque de sostenibilidad.

