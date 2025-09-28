Los ayuntamientos podrán ya acreditar su transparencia con la Federación de Municipios

A la vanguardia en transparencia. Eso es lo que pretende impulsar la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) entre los ayuntamientos. ... Y es que desde ya podrá acreditar a los consistorios con el primer Sello Europeo de Excelencia en Gobernanza Local ('ELoGE'). Este importante distintivo es un sistema de reconocimiento impulsado desde el Consejo de Europa con el fin de orientar la acción conjunta de los gobiernos locales hacia una gestión municipal eficaz y eficiente, con enfoque de sostenibilidad.

El objetivo es incentivar en todo el territorio murciano una mejora continua de la gobernanza que redunde en la calidad de los servicios públicos, la participación de la ciudadanía y políticas que satisfagan sus expectativas. Esta iniciativa se ha trabajado desde la FMRM junto con el proyecto europeo sobre la digitalización de la administración pública, que tiene entre sus retos lograr una mejora del desempeño y capacidades de la administración, lo que confluye en lograr que los ayuntamientos sean, en definitiva, más eficaces y transparentes en la comunicación con la ciudadanía.

En la actualidad, Cartagena y Alcantarilla son los únicos ayuntamientos que cuentan con este reconocimiento, junto a una decena más en España, entre los que se encuentra la ciudad de Bilbao. Es por ello que la FMRM quiere trabajar para que esta cifra aumente en la Comunidad.

La metodología consiste en un novedoso sistema que incluye una herramienta de autoevaluación con 72 indicadores para medir el grado de cumplimiento en doce principios de buena gobernanza que representan los valores fundamentales de la democracia. Así, contempla realizar acciones como encuestas a la ciudadanía, a los cargos electos y a trabajadores municipales. Podrán contrastarse los resultados y compararlos para depurar las respuestas y buscar criterios homogéneos. Esta iniciativa cuenta con numerosas actividades que se sumarán al resto de servicios que la federación ofrece a los 45 ayuntamientos de la Región para apoyarlos y asesorarlos en su gestión diaria.

Doce principios de 'ELoGE' Participación democrática Implica la participación activa de los ciudadanos y grupos de interés en la toma de decisiones.

Derechos humanos El respeto y la promoción de los derechos humanos son fundamentales en toda la acción pública.

Estado de derecho Asegura que todas las acciones y decisiones se basen en la ley y el respeto a la legalidad.

Ética Fomenta la honestidad, la integridad y el comportamiento ético en el ámbito público.

Responsabilidad La administración debe ser responsable de sus acciones y decisiones ante la ciudadanía.

Apertura y transparencia La información debe ser accesible, y los procesos deben ser transparentes para generar confianza.

Administración eficiente, eficaz y sólida Buscar la mejora continua para ofrecer servicios de alta calidad optimizando recursos públicos.

Liderazgo, competencias y capacidad Se requiere un liderazgo fuerte y equipos con habilidades necesarias para el buen gobierno.

Capacidad de respuesta La administración debe ser ágil y capaz de responder a desafíos y cambios

Gestión económica y financiera sólida Una gestión responsable y eficiente de los recursos económicos es esencial.

Sostenibilidad y orientación a largo plazo Las políticas deben considerar la viabilidad futura y no solo las necesidades inmediatas

Apertura al cambio e innovación La disposición para adaptarse, innovar y mejorar es clave para la excelencia en la gobernanza.

La secretaría técnica de la FMRM analizará las autoevaluaciones y elaborará los informes de resultados (individuales y globales) que tendrán un carácter confidencial. A partir de ahí, se decidirá qué municipios son merecedores del sello. Y los premiados se darán a conocer en una ceremonia de entrega de reconocimientos por parte de la Federación de Municipios y el Consejo de Europa.

La FMRM realizará distintas acciones, como la asesoría y trabajos de consultoría de manera individual con los ayuntamientos interesados en obtener este distintivo, así como talleres formativos.