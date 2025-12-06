Atención clínica las 24 horas al servicio de toda la sociedad

UCAM Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:12 Comenta Compartir

Con el objetivo de ofrecer un amplio servicio, el Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Murcia está abierto al público las veinticuatro horas del día, los 365 días del año, ofreciendo cobertura permanente tanto para urgencias como para hospitalización, permitiendo una atención planificada segura y tecnológicamente muy avanzada.

Una de las señas de identidad de este centro de la UCAM es su estrecha colaboración con veterinarios clínicos externos, actuando como centro de referencia para aquellos casos que requieran cuidados avanzados o urgencias. Esta coordinación permite ofrecer una atención completa y multidisciplinar, a la vez que refuerza el tejido profesional veterinario de la Región.