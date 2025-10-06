La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación, este lunes, del II 'Hackathon de enfermedades raras no diagnosticadas'. Vicente Vicéns / AGM

La Arrixaca monitorizará a los niños con enfermedades raras a través de un centro de control

El 'Command center' estará listo el próximo año, afirma el gerente del hospital

Javier Pérez Parra

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:43

El hospital Virgen de La Arrixaca contará con un centro de control o 'command center' para monitorizar a los niños con enfermedades raras. Esta nueva ... infraestructura, para la que se está habilitando un espacio junto al Materno Infantil, permitirá llevar a cabo consultas telemáticas y dispondrá también de consultas para que los niños con enfermedades raras sean atendidos allí por los distintos especialistas, aseguró este lunes el director gerente del área I, Amancio Marín.

