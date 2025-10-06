La Arrixaca monitorizará a los niños con enfermedades raras a través de un centro de control

El hospital Virgen de La Arrixaca contará con un centro de control o 'command center' para monitorizar a los niños con enfermedades raras. Esta nueva ... infraestructura, para la que se está habilitando un espacio junto al Materno Infantil, permitirá llevar a cabo consultas telemáticas y dispondrá también de consultas para que los niños con enfermedades raras sean atendidos allí por los distintos especialistas, aseguró este lunes el director gerente del área I, Amancio Marín.

Se trata de aplicar las oportunidades que ofrece la telemedicina y de desarrollar «una nueva forma de atender a los pacientes, más humanizada, con una atención multidisciplinar y anticipativa», afirmó Marín. «En las historias clínicas de estos niños habrá alarmas, y nos anticiparemos al proceso diagnóstico», mediante la monitorización de posibles síntomas y de la evolución de la enfermedad. Este 'Command center', que ya existe en otros hospitales españoles, estará listo el próximo año, aseguró.

El director gerente del área I hizo estas declaraciones durante la presentación del II 'Hackathon de enfermedades raras no diagnosticadas', un encuentro que reúne desde este lunes en Murcia a unos 120 genetistas, bioinformáticos y analistas en busca de diagnóstico para 12 niños con enfermedades raras de España y diferentes países latinoamericanos. Se trata de pacientes que padecen síndromes causadas por alguna alteración genética que no ha podido ser determinada hasta la fecha.