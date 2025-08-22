Rescatan a una senderista herida en Águilas La mujer fue evacuada por el helicóptero hasta una zona de Cabo de Cope donde esperaba una ambulancia

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 21:30 Comenta Compartir

Los servicios de emergencias intervinieron en la tarde de este viernes en el rescate de una mujer que resultó herida mientras practicaba senderismo en el mirador en la zona de Calabardina, en Águilas.

La alerta se recibió a las 19 horas, cuando un hombre llamó al 112 para solicitar ayuda tras encontrar a la senderista con una posible fractura de tobillo.

Debido a la dificultad de acceso a la zona, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias movilizó un helicóptero con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). La mujer fue evacuada por el helicóptero hasta una zona de Cabo de Cope donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El personal sanitario atendió a la herida en el lugar y, posteriormente, la trasladó a urgencias para su valoración y tratamiento.

Temas

Águilas