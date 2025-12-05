La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de la II Exposición de figuras LEGO Ayto. de Águilas

El coleccionismo y la creatividad vuelven a Águilas con la nueva edición de su exposición de LEGO

El Casino presenta la II Exposición tras el éxito del año anterior

Candela González Díaz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

Tras la acogida de la primera edición, vuelve a Águilas la Exposición de Figuras de LEGO organizada por el Casino del municipio. En ella, se reunirán obras de Sergio Dengra, Emilio Gálvez León y Guiillermo Hernández Martínez, aficionados y constructores de LEGO.

La presentación del evento ha contado con la presencia de Pilar Morales, presidenta del Casino de Águilas, que destacó la creciente acogida del público y la impotancia de seguir impulsando actividades culturales que conecten con todas las generaciones: «esta exposición nació con la ilusión de acercar el arte y la creatividad a toda la ciudadanía y ver la respuesta del año pasado nos anima a seguir creciendo».

En la exposición se recogerán obras de aficionados y constructores de LEGO, como Sergio Dengra, Emilio Gálvez León y Guillermo Hernández Martínez. Se inauguró este jueves 4 de diciembre y permanecerá abierta hasta el lunes 8 de diciembre. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Como novedad, este año se invita al alumnado de los centros educativos de Águilas a participar con sus propias creaciones. Para ello, los interesados deben llamar al 601 90 44 63 para que las propuestas se reocojan y sean incluidas en la muestra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  2. 2 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  8. 8 Todos los mercadillos de Navidad 2025 en la Región de Murcia
  9. 9 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  10. 10 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El coleccionismo y la creatividad vuelven a Águilas con la nueva edición de su exposición de LEGO

El coleccionismo y la creatividad vuelven a Águilas con la nueva edición de su exposición de LEGO