El coleccionismo y la creatividad vuelven a Águilas con la nueva edición de su exposición de LEGO

Tras la acogida de la primera edición, vuelve a Águilas la Exposición de Figuras de LEGO organizada por el Casino del municipio. En ella, se reunirán obras de Sergio Dengra, Emilio Gálvez León y Guiillermo Hernández Martínez, aficionados y constructores de LEGO.

La presentación del evento ha contado con la presencia de Pilar Morales, presidenta del Casino de Águilas, que destacó la creciente acogida del público y la impotancia de seguir impulsando actividades culturales que conecten con todas las generaciones: «esta exposición nació con la ilusión de acercar el arte y la creatividad a toda la ciudadanía y ver la respuesta del año pasado nos anima a seguir creciendo».

En la exposición se recogerán obras de aficionados y constructores de LEGO, como Sergio Dengra, Emilio Gálvez León y Guillermo Hernández Martínez. Se inauguró este jueves 4 de diciembre y permanecerá abierta hasta el lunes 8 de diciembre. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Como novedad, este año se invita al alumnado de los centros educativos de Águilas a participar con sus propias creaciones. Para ello, los interesados deben llamar al 601 90 44 63 para que las propuestas se reocojan y sean incluidas en la muestra.

