La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable P.F.

Transportar cerveza será más ecológico que nunca

S. M.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:00

La cerveza Ambar recorrerá sus próximos kilómetros de una forma mucho más limpia. La cervecera aragonesa y la empresa logística Carreras han iniciado una prueba pionera de transporte con hidrógeno renovable, en colaboración con Repsol, Zoilo Ríos y EVARM. El ensayo, que durará tres meses, busca reducir en 30 toneladas las emisiones de CO₂e en el traslado de cerveza desde la fábrica de Ambar, en la carretera de Castellón, hasta el almacén central de Carreras, en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Para superar la escasez de vehículos de hidrógeno en España, el proyecto ha adaptado un tráiler híbrido capaz de funcionar con diésel renovable y/o hidrógeno, lo que le permite afrontar también trayectos de larga distancia. La cabeza tractora, desarrollada por la empresa EVARM, procede de un modelo con dos victorias consecutivas en la categoría Mission 1000 del Rally Dakar, destinada a vehículos impulsados por energías alternativas.

El vehículo consume unos 16 litros de diésel renovable y 3 kilos de hidrógeno por cada 100 kilómetros, frente a los 33-35 litros de diésel B7 de un camión convencional. Con esta combinación, el transporte de cerveza reducirá significativamente su huella de carbono.

«Queremos que la cerveza no solo llegue recién envasada, sino también con menos emisiones», señala Enrique Torguet, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG de Ambar, subrayando que el proyecto es una apuesta por la descarbonización y la innovación en Aragón. Para Héctor Benito Serón, director de proyectos y sostenibilidad de Carreras, «este test nos permitirá conocer en la práctica diaria de la logística el comportamiento de la tecnología del hidrógeno».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  3. 3 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  10. 10 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Transportar cerveza será más ecológico que nunca

Transportar cerveza será más ecológico que nunca