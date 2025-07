Cuatro Bentley se preparan para Le Mans Classic recreando una icónica foto de los Bentley Boys

A. Noguerol Miércoles, 2 de julio 2025, 12:04 Comenta Compartir

La pasión por la historia y la competición se unen en Bentley. Cuatro vehículos modernos de la Serie Continuation de Bentley Mulliner, meticulosamente preparados para la competición, harán su debut en su categoría en el Le Mans Classic, que se celebrará del 3 al 6 de julio.

Este equipo, compuesto por tres Blower Continuation Series y un Speed Six Continuation Series, marca un hito para la marca al ser la alineación de fábrica más grande que compite en el mítico circuito de La Sarthe desde 1930.

Para celebrar este acontecimiento, los propietarios de los cuatro vehículos y sus impresionantes máquinas se reunieron en Londres para recrear una fotografía icónica tomada en 1929.

La imagen original, realizada en Mount Street, Mayfair, inmortalizó a los famosos Bentley Boys junto a los cuatro coches más exitosos de la primera década de Bentley Motors: los 3 Litros ganadores de Le Mans en 1924 y 1927, el 4½ Litros que triunfó en 1928, y el Speed Six vencedor en 1929. Los legendarios Frank Clement, Sammy Davis, Dudley Benjafield, Bernard Rubin, Woolf Barnato y Tim Birkin fueron los protagonistas de aquella instantánea histórica.

La recreación de 2025 presenta a los cuatro pilotos de la carrera de este año, junto a Ben Linde, líder de proyectos especiales en Mulliner, que mira el fin de semana de carrera con optimismo.

La preparación para Le Mans Classic ha sido exhaustiva. Los cuatro Bentley han sido afinados por el equipo Mulliner Classic, y cada piloto contará con el apoyo de un ingeniero y un mecánico dedicados de Bentley. La dirección de carrera recae en Dave Argent, un experto con una sólida trayectoria que incluye varias temporadas como director técnico del exitoso equipo Bentley Motorsport Continental GT3.

«A través de nuestro programa de carreras clásicas, brindamos a los propietarios de nuestros productos de la Serie Continuation la oportunidad de competir como parte de un equipo oficial, al igual que los coches originales compitieron en la década de 1920», explica Ben Linde, líder de proyectos especiales en Mulliner. «Esto no solo crea una nueva generación de Bentley Boys and Girls de la época de preguerra, sino que también permite a nuestros clientes explorar todo el potencial de sus máquinas, que, por supuesto, fueron diseñadas y fabricadas para competir».

Como parte de su preparación, los tres Blowers y el Speed Six participaron en el Trofeo «Mad Jack» para deportivos de preguerra en el Donington Classic a principios de mayo. Este evento sirvió como una invaluable oportunidad para que los pilotos llevaran los coches al límite en condiciones de carrera. «He conducido un Bentley auténtico de 1930 en una carrera. No mucha gente puede decir eso», comentó Mark M., propietario y piloto del Speed Six Continuation Series, resumiendo la singularidad de la experiencia.

Entre los participantes se encuentra Jack Boyd Smith Jr., una autoridad mundial en automóviles raros de preguerra y coleccionista aclamado, quien ha volado desde Estados Unidos para apoyar a su Blower Continuation Series. Smith Jr., cuya primera experiencia con un Blower en carreras casi le asegura un podio en Le Mans Classic 2023, espera que el piloto Stuart Morley suba al cajón este julio. «Me encanta su aspecto. Pero sobre todo, me involucré porque Bentley lo estaba haciendo. Es auténtico. Solo hay doce de estas máquinas en el mundo, y tener una te convierte en parte de una comunidad especial de verdaderos entusiastas», comentó Smith Jr. sobre su decisión de adquirir un modelo Continuation.

El equipo de fábrica de 2025 espera revivir la gloria de 1929, cuando el equipo original de Bentley logró una dominante victoria con un primer, segundo, tercer y cuarto puesto en Le Mans. La emoción y la expectativa son palpables para esta recreación de la historia en el circuito de La Sarthe.

