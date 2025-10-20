La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Círculo de Bellas Artes se addorna con las nuevas balizas de la DGT F. P.

El Círculo de Bellas Artes exhibe el adiós a los triángulos de señalización

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:43

Comenta

Allianz convierte el fin del triángulo de señalización vial en una obra de arte y en un movimiento de prevención colectiva. La compañía ha transformado el triángulo en una obra de arte expuesta en la fachada principal del Círculo de Bellas Artes, que simboliza la importancia de la prevención colectiva.

Allianz se ha adelantado a la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que a partir del 1 de enero de 2026 obligará al uso de balizas luminosas V16 conectadas, sustituyendo a los triángulos de emergencia.

La compañía ha llevado a cabo una acción de concienciación en la calle, donde ha intercambiado balizas V16 por los antiguos triángulos de los ciudadanos.

Estos triángulos recogidos han sido utilizados por el artista Octavi Serra para realizar la obra de arte expuesta el 20 de octubre en Madrid. Además, siendo fiel a su compromiso con la sostenibilidad, Allianz habilitará seis puntos de recogida de triángulos en toda España a partir de enero de 2026 y, con la ayuda de una entidad especializada, los reciclará para convertirlos en mobiliario.

La sustitución de los triángulos por las balizas V16 responde a motivos de seguridad, ya que elimina el riesgo de atropello al no requerir que el conductor salga del habitáculo para señalizar la avería.

La baliza V16 con geolocalización

La DGT ha advertido que detenerse en la carretera es un grave riesgo, con más de 35 personas fallecidas atropelladas en vías de alta capacidad mientras colocaban los triángulos en los últimos años.

Las balizas, al estar conectadas, envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, alertando a otros conductores y a los servicios de emergencia, y su destello luminoso mejora la visibilidad en todas direcciones. Con esta iniciativa, Allianz busca impulsar un movimiento ciudadano que promueva una cultura de seguridad vial más conectada, responsable y sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  5. 5

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  6. 6

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  7. 7 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  8. 8

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  9. 9 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Círculo de Bellas Artes exhibe el adiós a los triángulos de señalización

El Círculo de Bellas Artes exhibe el adiós a los triángulos de señalización