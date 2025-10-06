Zero Motorcycles traslada su dirección estratégica a Europa

Canal Motor Lunes, 6 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Zero Motorcycles, firma especializada en motocicletas y sistemas de propulsión eléctricos, ha anunciado el traslado de funciones globales clave desde Scotts Valley (California, EE. UU.) a su sede europea en los Países Bajos. Esta decisión estratégica forma parte de un plan más amplio destinado a acelerar el crecimiento y consolidar su liderazgo en el mercado global de las dos ruedas. Con este movimiento, la sede global de Zero Motorcycles pasará a estar oficialmente en los Países Bajos.

Este paso decisivo reafirma el liderazgo de Zero en el segmento de los vehículos eléctricos (EV) y pone de manifiesto su compromiso con un futuro escalable, rentable y sostenible.

La nueva sede global en los Países Bajos unificará equipos internacionales en un centro neurálgico dentro del mercado de mayor crecimiento para la marca. Europa se ha consolidado como el motor de expansión de Zero, y esta nueva sede reforzará el rendimiento y el impulso ya logrado en el Viejo Continente.

A pesar del actual contexto arancelario en Estados Unidos, la compañía mantiene su firme apuesta por el mercado americano. Tras los exitosos lanzamientos de los modelos XB y XE, Zero continuará invirtiendo en su equipo humano y en su red de concesionarios estadounidenses.

Scotts Valley, en California, seguirá siendo el centro de I+D y de ingeniería de la compañía, donde se diseñan y desarrollan los modelos eléctricos más avanzados del sector. Aunque algunas áreas no técnicas se trasladarán a Europa, el núcleo de ingeniería permanecerá en California para liderar la innovación tecnológica global de Zero.

El principal accionista de Zero Motorcycles ha comprometido una inversión adicional de 50 millones de dólares para impulsar esta transformación, respaldando con fuerza la estrategia de la compañía y su liderazgo en el mercado.

«Zero ha liderado el segmento de motocicletas eléctricas durante casi dos décadas», afirma Sam Paschel, CEO de Zero Motorcycles. «Con Europa marcando el ritmo de adopción de vehículos eléctricos, trasladar funciones clave a los Países Bajos nos permitirá responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado y fortalecer nuestras operaciones globales. Este cambio representa enfoque, disciplina y liderazgo en la transformación de la movilidad sobre dos ruedas».

El traslado aportará mayor agilidad, eficacia operativa y mejor colaboración con socios estratégicos en todo el mundo. Zero cuenta con una sólida red de distribución internacional, profunda experiencia técnica y el respaldo financiero necesario para seguir liderando el futuro de la movilidad eléctrica.

«Nuestra marca, nuestra tecnología y nuestra presencia global nos otorgan una posición única», añade Paschel. «Centralizar nuestras funciones directivas en Europa garantiza que Zero mantenga su posición de liderazgo en el sector de las motos eléctricas y abre el camino al capítulo más emocionante de nuestra historia».