Prueba Macbor Rockster & Flat 125 Evo: Un «blues» para empezar

Desde su llegada en 2017, la pequeña Macbor Rockster 125 se ha convertido en una popular telonera de las custom de gran cilindrada, un estupendo primer paso para todos esos motoristas con gustos cruiser en posesión del carnet A1 (o B de coche con tres años de antigüedad) que quisieran buscar su libertad a lomos de una moto sencilla, fiable y un estilo cuidado. También económica, porque con un precio de 2.499 € (2.599 € la versión Flat), la Rockster no supone un gran desembolso, sobre todo si tenemos en cuenta que ofrece un correcto nivel de calidad y acabados.

Su producción se lleva a cabo en China, pero su diseño -desde 2023- se desarrolla en Barcelona, y los responsables de Macbor siempre han puesto mucha atención en controlar minuciosamente los procesos de fabricación para traer a España motos bien terminadas. En estos ocho años de comercialización, la Rockster ha sido un éxito en ventas hasta el punto de convertirse en el modelo más vendido de la firma catalana en este período.

Para afinarla un poco más y mejorar su posicionamiento en el segmento, Macbor ha acometido una segunda revisión de su Rockster, una actualización que prácticamente no se percibe a simple vista respecto a la versión anterior lanzada en 2023, pues externamente tan solo exhibe nuevos gráficos de depósito y nuevos colores disponibles, pero que implica upgrades internos que conllevan incrementos en términos de prestaciones y seguridad.

Un 28% más de potencia

El corazón de la Rockster es la gran novedad de esta nueva versión. Es un motor totalmente nuevo, que mantiene su configuración monocilíndrica refrigerada por aire y con distribución SOHC pero que ahora tiene una culata de 4 válvulas (en lugar de 2) favoreciendo la eficiencia y prestaciones, y con una potencia máxima que se incrementa un 28%, es decir, pasa de 9,5 a 12,2 CV. Su par motor es de 9,9 Nm a 8.000 rpm.

La segunda novedad destacada se encuentra en la parte ciclo. No tiene nada que ver con el chasis ni las suspensiones, pues conserva su horquilla telescópica hidráulica de 37 mm, enfundada en sus característicos muelles protectores, y su doble amortiguador trasero con depósito de aceite separado y regulación de la precarga.

Los discos de freno también repiten sus 267 mm delante y 240 mm detrás. Sin embargo, el anterior sistema de frenada combinada CBS ha sido sustituido por un ABS de doble canal, un equipación poco habitual en su segmento que supone una importante mejora en cuestión de seguridad. Otras características como la transmisión manual de cinco velocidades, junto al embrague multidisco en baño de aceite y la cadena secundaria.

La instrumentación mantiene su tecnología LCD digital, enmarcada en un reloj redondo con bisel cromado, aunque recibe el nuevo testigo de ABS, y los puños del manillar lucen un nuevo logo de la marca, que refleja el esmero con el que los diseñadores de Macbor intentan resolver su exitosa moto. La iluminación sigue siendo totalmente led.

Dos versiones

Macbor sigue desdoblando su Rockster 125 en dos versiones: la 120 Evo y la Flat 125 Evo. Ambas son idénticas en motor, chasis, suspensiones, frenos… Son la misma moto, pero presentan pequeñas diferencias, con cambios sobre todo a nivel ergonómico, que modifican ligeramente el enfoque de estas dos variantes.

Por un lado, tenemos la estándar, la Rockster 125 Evo, con un manillar más ancho tipo «cuerno de vaca», con los puños algo más cerrados, que generan una postura de conducción más chopper, con los brazos más abiertos y elevados. A esto se suma unas plataformas para apoyar los pies más anchas, y con los pedales también más grandes. Además, incluye de serie un generoso respaldo para el pasajero. Esta versión vendría a ser más clásica, de un custom más «old school», donde prima el confort y la postura relajada por encima de la manejabilidad.

Su «hermana gemela», que adopta el apellido Flat, presenta un enfoque más moderno, merced a su manillar más plano y bajo, que genera una postura igualmente cómoda pero más directa, más en comunión con la dirección de la moto, y esto le aporta una mayor manejabilidad y relación con el tren delantero. La posición de las piernas viene a ser la misma, con los pies adelantados, pero en esta ocasión encontramos estriberas y pedales de freno más convencionales. En la zaga, el respaldo se sustituye por una barra asidera para el pasajero. La Flat presenta un enfoque algo menos purista, pero que puede agradar al cliente más joven.

En marcha

Nos encontramos, por tanto, ante dos motos de gran accesibilidad, con una altura de asiento de tan solo 730 mm, asumible por cualquier motorista, y con un contenido peso de 147 kg en orden de marcha, que las convierte en motos fáciles de gobernar en cualquier circunstancia, ideales para recorridos diarios de corta distancia o para paseos relajados el fin de semana.

Las arrancadas se mostraron correctas, sobre todo si estamos dispuestos a estirar bien sus cinco velocidades por encima de medio régimen. La alegría en bajas vueltas es adecuada y desde las 6000 vueltas y hasta las 8000 -donde alcanza la potencia máxima-, la Rockster inyecta un dinamismo fluido y apto para discurrir en el tráfico urbano. Se percibe ahora una curva de potencia más llena y optimizada a altas revoluciones. La velocidad máxima que alcanza, situada por encima de los 105 km/h, permite circular por esas vías de cercanías e interurbanas.

El cambio de marchas ha mejorado muchísimo respecto a la primera versión, y las relaciones entran suaves y con precisión.

Aunque su zona de confort es principalmente la ciudad, la Macbor te permitirá afrontar algunos recorridos de medias distancias por carreteras secundarias, tal y como hicimos durante la presentación, donde deja constancia de su personalidad cruiser. Es una montura fácil, intuitiva, marcada por esas proporciones bajas y largas que le otorgan mucha estabilidad longitudinal y por un reducido peso que la convierten en un «juguete» de maniobrabilidad al alcance de cualquiera. Para aparcarla nadie tendrá problemas: es muy liviana y dispone de caballete central y lateral.

No le pidas reacciones instantáneas, recuerda que estás a bordo de una custom que cumple las directrices convencionales, con un generoso ángulo de dirección, llanta delantera de 18 pulgadas y geometrías relajadas, así que no le pidas trazadas cerradas o reactividad de naked de su categoría. Sin embargo, esta custom «de frasco pequeño» nos ha sorprendido por su agilidad y buena manejabilidad en comparación con otros modelos rivales de su segmento.

La «genética» de sus suspensiones es de un buen confort y un comportamiento noble si circulamos sobre asfaltos en buen estado, y dejan algo más de «sequedades» y rebotes cuando sobrepasamos alguna zona bacheada, sobre todo los cortitos amortiguadores traseros. En cambio, celebramos el acertado tacto del freno delantero, preciso y eficaz, así como la suavidad de su maneta de embrague.

En el caso de la versión estándar, nos hubiera gustado rebajar la ubicación del pedal del freno trasero, con tal de mejorar la facilidad a la hora de accionarlo evitando levantar el tacón. En el lado izquierdo, la palanca de cambio algo elevada también nos incomodaba ligeramente la escalada de marchas. En cambio, en el caso de la Flat, la comodidad en el uso de los pedales no genera ningún «pero».

La nueva MACBOR Rockster 125 EVO ya está disponible en los concesionarios de la firma española por 2.499 € en tres opciones de color: negro, rojo, y un original gilver. La Flat 125 EVO también, por 2.599 € en tres opciones de color: negro, verde y un llamativo amarillo. Ambas disponen de tres años de garantía.