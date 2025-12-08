¿Cuánto se lleva Hacienda de cada premio de la Lotería del Niño? Hay importes que se cobran íntegros y otros en los que la administración pública pilla un pellizco

La Lotería del Niño 2026 volverá a celebrarse el próximo 6 de enero y será el evento encargado de dar por concluidas las festividades navideñas. Dos semanas cargadas de ilusión y emoción por reencontrarse con tus seres queridos. Son unos días especiales, donde se dice adiós al 2025 y empiezan los nuevos propósitos de año nuevo. Si quieres saber si alguno de tus décimos tiene premio, puedes usar el buscador de LA VERDAD para comprobarlo.

Unos boletos decorados con la pintura del Maestro de la Sisla denominada la 'Adoración de los Reyes Magos', que es una técnica mixta sobre tabla pasada a lienzo, con unas medidas de 214 x 109 cm. El cuadro de alrededor del 1500 se encuentra en el Museo del Prado, pero no está expuesto. Su autor es de la escuela de Ávila, perteneciente al hispano-flamenco castellano, y no se conserva ninguna obra firmada. Así que usaron el nombre de Maestro de la Sisla porque es el lugar de procedencia de las pinturas de un retablo de la vida. Ya sabes que puedes encontrar los números que quieres en el localizador de números que te ofrecemos en LA VERDAD.

Un décimo que se parece mucho al de la Lotería de Navidad, solo cambian unos pequeños detalles como la imagen. El precio es el mismo. 20 euros por boleto, pero los premios son menores. El primer premio es de 2.000.000 a la serie (200.000 al décimo), el segundo es de 750.000 a la serie (75.000 al décimo) y completa el podio el tercer premio con un montante de 250.000 euros (25.000 al décimo). Esto lo compensan con una mayor probabilidad de que los participantes puedan rascar algo positivo. En la Lotería del Niño hay un 7,82%, mientras que el sorteo navideño desciende hasta el 5,3%.

Hacienda se lleva el 20%

Al igual que en la Lotería de Navidad, en la del Niño Hacienda también está presente para llevarse lo que le pertenece. Todos los premios que sean inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación y llegarán a los bolsillos de los afortunados íntegros. La diferencia está en el primer y segundo premio, los únicos que tienen que pasar por el fisco antes.

Los 200.000 euros de un décimo premiado se ven reducidos antes de que se ingresen a la cuenta bancaria del ganador. Los primeros 40.000 euros, como hemos dicho, están exentos, pero de los 160.000 restantes, Hacienda se lleva el 20%. De esta manera, la administración se lleva 32.000 euros y deja el primer premio en 168.000 euros.

Lo mismo ocurre con los 75.000 euros de un décimo premiado con el segundo premio de la Lotería del Niño. Tras quitarle los primeros 40.000, el fisco se lleva una quinta parte de los 35.000 restantes. Dejando un importe neto en 68.000 euros y llevándose para las arcas públicas 7.000.

