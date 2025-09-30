La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una nube de humo se levanta al sur de Gaza City a causa de un bombardeo. AFP

Hamás se inclina por aceptar el plan de paz de Trump

La organización llama a consultas a sus líderes en Gaza y en el extranjero, se reúne esta tarde con las delegaciones turca y catarí y el miércoles prevé entregar su respuesta a El Cairo y Doha

M. Pérez

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

Hamas ha abierto consultas con sus líderes políticos y militares, «tanto en Palestina como en el extranjero», para estudiar el plan de paz acordado por ... Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La organización islamista admite que ya tiene el documento en sus manos después de que fuera entregado el lunes a su delegación en Doha. Este mismo martes se reunirá con sendas misiones turca y catarí para contrastar juicios de valor.

