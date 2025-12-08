La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una embarcación con migrantes. Reuters

La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

Los Veintisiete pactan un enfoque general sobre la polémica normativa, que agilizará las deportaciones y queda pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de ... aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención de migrantes en terceros países considerados seguros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3

    Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  4. 4

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  7. 7

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  8. 8

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  9. 9

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  10. 10 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes