Trump anuncia que designará al movimiento de izquierdas 'Antifa' como «organización terrorista»

«Ésta es solo una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política», según fuentes de la Casa Blanca

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:17

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que designaría a 'Antifa', una red difusa de activistas de izquierda radical, sin un liderazago ... definido, como «una organización terrorista importante». «También recomendaré fuertemente que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales», escribió Trump en Truth Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

