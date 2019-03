Candidata a Reina de la Huerta 2019 Noelia Illán Reina: «Sería muy bonito que existiera un Rey huertano» Noelia Illán Reina / Vicente Vicéns/ AGM Peña La Cetra MINERVA PIÑERO MURCIA Jueves, 7 marzo 2019, 03:14

Según Noelia Illán Reina, quien representa a La Cetra, «los jóvenes no se involucran en las costumbres huertanas tanto como deberían, cosa que no ayuda a que nuestras tradiciones sigan creciendo». Con tan solo cuatro años, la aspirante comenzó a tocar las postizas. Esta candidata es, además, educadora infantil.

-¿Cómo impulsaría las costumbres huertanas en la infancia?

-Llevaría el folclore a los colegios y centros infantiles, y realizaría excursiones a las diferentes peñas huertanas, donde podrían conocer de primera mano lo que representa formar parte de ellas.

- ¿Considera que debería existir la figura del Rey huertano?

-Sería muy bonito la existencia de esta figura, ya que nos ayudaría a exponer nuestros trajes regionales por todos los lugares del mundo.

-¿Cómo animaría a las generaciones más jóvenes a que participasen en la tradición?

-Invitaría a las nuevas generaciones a que vivieran conmigo la Semana de Primavera en la barraca, con mi peña. Así verían la verdadera pasión por hacer crecer una peña, y sentirían el compañerismo y el cariño rodeados de gente que no son parte de la familia, pero que tienen algo en común, como es querer que crezca una peña huertana.

-¿Qué piensa de los murcianos que no se visten apropiadamente en el Bando?

-Lo cierto es que desgraciadamente no me agrada ver a mujeres vestidas con otro traje que no es el suyo. Considero que no son conscientes de lo guapas que irían vestidas de huertanas, con los tocados de flores, enaguas, refajos, moños y ondas. Es triste que la gente que visita la ciudad para disfrutar del día del Bando, que tanto nos ha costado que fuera reconocido de Interés Turístico Internacional, no pueda apreciar la verdadera indumentaria que un hombre y una mujer deberían llevar.