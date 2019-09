Cayetano: «El público valora mi actitud» El diestro madrileño Cayetano, ajustándose la montera, antes de salir al ruedo de la plaza de toros de Cieza el pasado 24 de agosto. / efe «Estoy viviendo un gran momento y lo estoy disfrutando mucho», asegura el diestro madrileño que hoy hará el paseíllo en Murcia FRANCISCO OJADOS MURCIA Martes, 17 septiembre 2019, 02:50

Es, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas del verano en los ruedos españoles. Su espectacular triunfo en la Feria de San Fermín de Pamplona, ratificado en Málaga, y su regularidad de triunfos entre julio y agosto le han aupado a los puestos altos del escalafón. La baja de Roca Rey ha ocasionado que las empresas tiren de Cayetano Rivera Ordóñez como uno de los grandes reclamos de las ferias. En muchas plazas ha ocupado el puesto que el peruano ha dejado vacante, y en Murcia, el empresario decidió moverlo del cartel del domingo al del día de la Romería, buscando minimizar en taquilla los efectos de la ausencia de Roca Rey.

-En primer lugar, darle la enhorabuena por la temporada 2019 que está realizando. Se ha colocado en los puestos más altos del escalafón después de conseguir grandes triunfos. ¿Se puede calificar este 2019 como el mejor año de Cayetano?

-Muchas gracias. No sé si es el mejor año, pero estoy viviendo un gran momento y lo estoy disfrutando mucho.

«Los antitaurinos son radicales a los que no les importa el toro en absoluto»

-El triunfo en la Feria de San Fermín, con el imponente toro que allí se lidia, ha tenido una gran repercusión. Cortó cuatro orejas, que no es nada fácil en esa plaza, e incluso se le pidieron los máximos trofeos de su segundo. ¿Qué recuerdos tiene de esa tarde?

-Recuerdo mi tarde en Pamplona con gran emoción y mucho cariño. Sin duda, una de las tardes que marcan mi trayectoria, una de las tardes más importantes de mi vida.

-Usted cayó de pie en esa plaza. ¿Qué le parece el público de Pamplona?

-El público de Pamplona es especial, diferente. Tiene su forma particular de vivir la fiesta, y cuando se entrega, se vive con una gran intensidad. Pamplona es una de las plazas que más me motivan y me ilusionan.

-Es el torero de moda del verano. Después de Pamplona, la regularidad de triunfos ha sido espectacular, con buenos resultados en Roquetas, Santander, Ciudad Real, etc. Y sobre todo, ratificando el buen momento en otra plaza de primera como Málaga. ¿Está notando un mayor reconocimiento del público?

-La verdad es que sí. Siento que el público valora mi actitud y esfuerzo en el ruedo, y eso me motiva más aún.

-¿En qué considera que ha mejorado Cayetano?

-No sabría decirte. Las personas estamos en cambios constantes que son difíciles de percibir en el día a día. Imagino que será más fácil ver los cambios desde fuera.

-¿Le gustaría quedar líder del escalafón?

-Quedar líder del escalafón significa únicamente que he toreado más que mis compañeros, pero eso no necesariamente refleja los triunfos de la temporada, así que no entra en mis objetivos. El escalafón es simplemente un dato que habría que completar con más información.

-En la Región de Murcia salió a hombros en Cieza el pasado 24 de agosto. Se le vio con mucha raza y seguridad, superando a sus toros. Hoy estará en La Condomina con astados de Victoriano del Río. ¿Qué espera de esta tarde y qué opinión tiene de la Feria de Murcia?

-Murcia tiene una gran afición, y un torero, cuando va a una plaza, siempre sueña con triunfar. Además, me encuentro en buen momento y pienso aprovecharlo.

Ronda

-Tomó la alternativa en Ronda, un coso especial para su familia, el 9 de septiembre de 2006. ¿Qué significa para Cayetano esta plaza?

-Ronda es mi casa y su plaza mi santuario. Su corrida goyesca es mi cita más especial del año.

-Este 2019, con los grandes triunfos que está consiguiendo, parece raro que no haya toreado la goyesca de Ronda. ¿Qué ha ocurrido?

-Ha sido una decisión del empresario no contactar conmigo. Me enteré del cartel cuando se hizo público. [Se da la circunstancia de que el empresario es su hermano Francisco, que este año ha formado un cartel con Morante de la Puebla y Pablo Aguado].

-Los que le seguimos en las redes sociales comprobamos que es muy activo. ¿Debe modernizarse el toreo y estar más presente en estos canales?

-El mundo del toro tiene que aprovechar más los diferentes canales a nuestro alcance. Hoy en día, el mundo se mueve de diferente manera, consumimos diferente, comunicamos diferente, y el toro se tiene que adaptar y anticipar. Creo que hay mucho que mejorar en ese sentido.

-En las redes participa mucho replicando a los antitaurinos.

-Los antitaurinos son radicales a los que no les importa el toro en absoluto. Son fascistas. Pretenden imponer su pensamiento de forma violenta, con insultos y demagogia, y no les vamos a dejar.

-Le hemos visto por Twitter seguir a políticos de todas las ideologías y opinar sobre sus acciones. ¿Le interesa la política?

-Pienso que es importante estar al corriente de lo que ocurre en nuestro país, y si solamente escuchas una versión, no te haces una idea de la situación real. Además de que cada uno solo cuenta lo que le interesa. Me gusta lo que se supone que debe ser la política, no me gusta en lo que se ha convertido.

-¿Cree que tendremos nuevo Gobierno, o iremos a otras elecciones?

-Parece que el Gobierno busca nuevas elecciones, aunque toda esta inestabilidad política perjudica mucho a nuestro país.

-¿Qué le pediría al Gobierno que salga ahora o al que resulte de unas posibles nuevas elecciones?

-Que se preocupe por las cosas verdaderamente importantes: la unidad y el bienestar de los españoles.