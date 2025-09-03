Devoción, sentimientos y lluvia de pétalos a la Virgen de la Fuensanta

La Morenica baja desde Algezares hoy, a las 15.30 horas, en romería hasta la Catedral, donde permanecerá hasta el próximo 16 de septiembre, día festivo en Murcia y cuando regrese a su santuario

Lluvia de pétalos a la Morenica en su entrada a la plaza de la Catedral, el pasado año.

EFQ Murcia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:37

La bajada de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, a la Catedral despierta una amalgama de sentimientos entre los romeros que la acompañan desde que abandona su santuario del monte hasta su llegada a la ciudad. Muchas personas acuden porque tienen algo que agradecerle o pedirle, mientras que otras, simplemente, lo hacen porque quieren verla y estar cerca de ella.

Hoy, los devotos tienen una nueva cita con la Morenica para iniciar la Feria de Septiembre. La romería dará comienzo a las 15.30 horas desde Algezares para emprender un recorrido de poco más de ocho kilómetros de longitud. Durante el trayecto, los tradicionales vítores y aplausos no dejarán de resonar, entre ellos el habitual 'Guapa, guapa y guapa'. También llenarán a la Virgen de pétalos de miles de rosas en varias ocasiones, desde balcones privados e incluso el Museo de la Sangre junto a la iglesia del Carmen.

Esta lluvia floral será una de las más esperadas, prevista para las 19.30 horas. En esta primera parada en la ciudad le esperarán las autoridades eclesiásticas, políticas y de las fuerzas de seguridad, que la acompañarán hasta la Catedral, abarrotada de fieles, al filo de las 20.30 horas, tras pasar por el arco floral que decora el Puente de los Peligros.

El Puente Viejo luce un arco floral de 12 metros de altura para dar la bienvenida a la Patrona

Para la ocasión, cabe remarcar, este Puente Viejo volverá a lucir un arco floral monumental, inspirado en los arcos clásicos con influencias modernistas que embellecían la ciudad a principios del siglo XX para recibir a la Fuensanta. Con sus doce metros de altura, flanqueado por dos columnas de seis metros y coronado por un peine central de diez metros, la estructura se alza como una puerta de bienvenida para la Patrona.

Esta romería se caracteriza por la enorme carga emocional que desprende, pero no es la más numerosa. Para ello habrá que esperar a la del próximo martes 16 de septiembre, día festivo en Murcia, cuando una gran marea de devotos acompañe a la Morenica de regreso a su santuario de Algezares, donde permanecerá hasta que vuelva a bajar a la Catedral, ya en 2026, coincidiendo con las Fiestas de Primavera.