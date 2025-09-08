La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los integrantes de Viva Suecia –Alberto, Rafa, Jess y Fernando– aderezaron su pregón a cuatro con una actuación en acústico con la Catedral como telón de fondo.

Los integrantes de Viva Suecia –Alberto, Rafa, Jess y Fernando– aderezaron su pregón a cuatro con una actuación en acústico con la Catedral como telón de fondo. José Luis Ros Caval / AGM

Una declaración de amor 'sueco' por Murcia

Los integrantes de Viva Suecia realizaron un pregón de la Feria a cuatro voces que contó con actuación musical: «Aquí tenemos un hogar al que volver siempre»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:17

La plaza del Cardenal Belluga se convirtió este domingo por la noche en el escenario de la proclamación de un amor –de la clase que ... sea–, que quedó demostrado que viaja en doble sentido: de Murcia a Viva Suecia y de Viva Suecia a Murcia, en un pregón de la Feria a cuatro voces protagonizado por los integrantes de la banda: Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo.

