Una declaración de amor 'sueco' por Murcia

La plaza del Cardenal Belluga se convirtió este domingo por la noche en el escenario de la proclamación de un amor –de la clase que ... sea–, que quedó demostrado que viaja en doble sentido: de Murcia a Viva Suecia y de Viva Suecia a Murcia, en un pregón de la Feria a cuatro voces protagonizado por los integrantes de la banda: Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo.

Tras triunfar en el B-Side de Molina el sábado, los miembros del grupo volvieron al escenario para ofrecer un pregón que estuvo aderezado por la interpretación en acústico de algunas de las canciones más importantes de su carrera intercaladas con recuerdos y anécdotas de los músicos relacionados con la cuidad.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ya adelantó en la presentación que los músicos no se limitaría a hablar para alegría de los asistentes. El regidor ensalzó el papel de los Viva Suecia como representantes del talento murciano en el exterior, una virtud que le llevó a acordarse también del tenista Carlos Alcaraz, que en ese momento se encontraba disputando la final del US Open en Nueva York. «Ha ganado el primer set ya», dijo despertando los aplausos de la plaza.

La banda desveló el nombre de su próximo disco, 'Hecho en tiempos de paz', y anunció un macroconcierto en el Espacio Norte en 2026

Antes de ceder la palabra a los protagonistas, Ballesta lanzó un «¡Viva Murcia!», que fue un guiño al nombre de la banda, mientras en la primera fila, donde estaban sentadas las autoridades, llamaba la atención la camiseta de fútbol de la selección sueca que eligió para la ocasión el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

El primero en hablar fue el batería, Fernando Campillo, que recordó sus profundas raíces murcianas y las de su familia en La Alberca, especialmente su abuelo, que reveló que fue alcalde pedáneo de la población. También recorrió los inicios de la formación en un viaje al pasado que la banda coronó cuando tomó posiciones para tocar uno de sus primeros éxitos, 'Bien por ti', una canción a la que seguirían a lo largo de la noche, con la Catedral como testigo, 'A dónde ir', 'Lo que te mereces', 'Hablar de nada' y 'El Bien'.

Tensiones en los accesos

La nota amarga de la noche la pusieron las tensiones que se vivieron en los accesos a la plaza, donde la Policía Local cerró el paso por exceso de aforo a todas las personas que no contaran con invitación para tener silla en el acto, anunciado como de entrada libre y gratuita, lo que encendió los ánimos de cientos de asistentes que se agolparon en las calles aledañas y donde algunos llegaron a encararse con los agentes. Muchos tuvieron que darse la vuelta porque ni siquiera podían oír el pregón desde la calle. «Han puesto todo sillas pero hay sitio de sobra, ¡por lo menos déjame que lo vea aunque sea lejos!», se quejaba uno de los afectados.

Tras la primera canción, tomó la palabra Alberto Cantúa, murciano de adopción, como se encargó de dejar claro desde el inicio: «Yo no nací en Murcia. Mi historia no tiene ese poso de generaciones [...] pero he de decir que Murcia nunca ha dejado de estar dentro de mí desde que pisé esta tierra por primera vez».

El guitarrista rememoró cómo sus padres, de Leganés y Getafe, llegaron a Murcia hace más de 35 años por motivos laborales y cómo en los primeros meses quedaron prendados de la ciudad y su gente. Tanto, que hoy vuelven a residir en Murcia él, sus padres y su hermana, que en unos días dará a luz en la ciudad a su sobrino.

El guitarrista desveló una de las sorpresas de la noche, el anuncio del título de su próximo trabajo, íntimamente ligado a Murcia, que encontraron grabado en el monasterio de la Fuensanta: 'Hecho en tiempos de paz'.

«Aunque en esta vida de locos que llevamos a veces sea difícil saber a dónde ir –concluyó Cantúa–, tenemos la inmensa fortuna de tener un hogar, Murcia, al que volver siempre».

Jess Fabric, otro de los integrantes que no nació en Murcia, destacó las efervescencia cultural de la ciudad que le conquistó al llegar, y aseguró emocionado que «uno es de donde se siente querido y donde puede expresarse».

Cita el 17 de octubre de 2026

Por último, el cantante y guitarrista Rafa Val recordó sus años en Las Torres de Cotillas, cuando «iba para futbolista poco talentoso» y alguien puso una guitarra en sus manos. Val reconoció que hubo un tiempo en que Murcia le parecía pequeña y le podían las ansias de experimentar una gran ciudad, una idea que acabó sustituida años después por un vínculo que creció muy lentamente, «porque Murcia te enamora de una manera muy pausada», defendió. Por ello, celebró que «aquel chaval» que soñaba con Madrid hubiera escogido finalmente levantarse «todas las mañanas mirando al jardín de Floridablanca».

Val realizó entonces el segundo anuncio de la noche, la celebración del «evento más importante de nuestra carrera». Viva Suecia realizará el 17 de octubre de 2026 un macroconcierto en el Espacio Norte de Murcia. «El concierto más grande de nuestra vida va a ser en nuestra ciudad», señaló antes de concluir el acto con el tema 'No hemos aprendido nada'.